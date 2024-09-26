Экс-замгоссекретаря Польши требует окружить Россию военными базами США – и разместить их на Украине

Вадим Москаленко.  
26.09.2024 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Чтобы обеспечить «победу над Россией», на территории Украины должны быть размещены американские военные базы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы обеспечить «победу над Россией», на территории Украины должны быть размещены американские военные базы....

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«От Финляндии, через балтийские страны, Польшу, Украину, должны быть американские военные базы, или хотя бы натовские. План Макрона – создать маленькую Антанту, исключив Россию из системы европейской безопасности.

На самом деле, результат этой войны, победа или поражение, зависит от того, останется ли Россия частью европейской безопасности. Тогда в Европе безопасности нет», – рассуждал Кульпа.

«И второй вариант – Россия исключается из системы европейской безопасности, становится страной-изгоем, который под санкциями так долго, пока не вернёт последнего сантиметра украинской земли», – добавил поляк.

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