Чтобы обеспечить «победу над Россией», на территории Украины должны быть размещены американские военные базы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Финляндии, через балтийские страны, Польшу, Украину, должны быть американские военные базы, или хотя бы натовские. План Макрона – создать маленькую Антанту, исключив Россию из системы европейской безопасности.

На самом деле, результат этой войны, победа или поражение, зависит от того, останется ли Россия частью европейской безопасности. Тогда в Европе безопасности нет», – рассуждал Кульпа.