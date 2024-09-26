Экс-замгоссекретаря Польши требует от Европы немедленно объединиться и пойти войной на Россию

Вадим Москаленко.  
26.09.2024 20:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украинское руководство понимает, что не сможет добиться членства в НАТО и пытается вовлечь в войну солдат всех стран НАТО.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство понимает, что не сможет добиться членства в НАТО и пытается вовлечь в...

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«Без гарантий безопасности – мира нам не достичь. От НАТО этих гарантий не будет, потому что есть Словакия, Венгрия, это длинный процесс. Поэтому план, как думают в Офисе [Зеленского] – это создать отдельную коалицию стран… для того, чтобы предоставить убедительные гарантии безопасности Украине», – сказал Кульпа.

«И дальше это вопрос реализации, физического внедрения войск, создания баз на территории Украины. Таким образом, чтобы создать политическое и моральное единство. Потому что гарантии безопасности не работают, когда кто-то даёт гарантии, а потом оказывается, что другой должен за них умирать.

Поэтому, чтобы реализм вернулся в политику, нужно, чтобы плечом к плечу стояли немецкий, французский, польский, латышкий солдат на всей этой линии. Потому что это всё – система единой безопасности», – добавил отставной чиновник.

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