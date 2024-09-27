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Рано или поздно, но Украине придется понизить градус своей воинственной риторики и начать переговоры с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью польскому католическому изданию Nasz Dziennik заявил доктор военных наук, экс-замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметев, заметив, что глава киевского режима Владимир Зеленский все более вызывает у него смешанные чувства, хотя раньше надеялся, что тот окажется тем человеком, который сможет победить Россию.

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По его словам, «если украинцам грозит поражение, им обязательно придется снизить их тон и сесть за стол переговоров и согласиться с решениями [мирных переговорах], предложенными канцлером Олафом Шольцем.

«К сожалению, такое может случиться. Рано или поздно Украина может быть вынуждена вести переговоры с Россией», – сокрушается собеседник издания.

Он считает, что соглашение станет для Украины еще хуже, чем Минские договоренности.

«Нас ждет повторение Тегерана и Ялты, где Польшу бросили и продали союзники, но теперь главную роль разменной монеты будет играть не Польша, а Украина», – заявил Шереметьев.

По его мнению, «предстоящие президентские выборы в США и их результаты могут стать таким поворотным моментом, который решит судьбу этой войны и то, как она закончится».