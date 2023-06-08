Эксгибиционист, пристававший к детям в Крыму, отправится за решетку на 7 лет

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Лишение свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с запретом заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 10 лет.

Такой приговор получил житель Севастополя 1989 года рождения. Установлено, что в июле 2022 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на детской площадке по ул. Шелкунова, мужчина совершил акт эксгибиционизма в отношении двух 10-летних девочек. Потерпевшие испугались и убежали с площадки.

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По сообщению прокуратуры, в тот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали этого же мужчину в обнаженном виде на территории роддома №1.

В рамках рассмотрения уголовного дела прокуратура предъявила гражданские иски о взыскании с виновного в пользу малолетних потерпевших компенсации причиненного им морального вреда на общую сумму 200 тысяч рублей.