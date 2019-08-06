Эксгумация коммунального протеста

06.08.2019, Новосибирск, Сергей Быков

5 августа в Новосибирске состоялся митинг против повышения тарифов на отопление и горячую воду. Рядовое в общем-то событие (тарифы повышаются регулярно – цены ведь растут) породило бурю негодования в среде политизированной общественности города. Последний раз такие страсти разгорались в сибирской столице в начале 2017 года, тогда собственник городских ТЭЦ компания СИБЭКо , попыталась поднять тариф сразу на 15 процентов. В аргументации энергетиков указывалось что тариф в Новосибирске самый низкий в Сибири, что сети изношены и т.д. Так называемая «общественность», возглавляемая рядом бывших высокопоставленных чиновников областного правительства и мэрии вывела людей на улицы.

Скандальную инициативу энергетиков тогда зарубили. Через год СИБЭКо сменила собственника, а через полтора – в отставку ушёл губернатор Владимир Городецкий, который более всех настаивал на необходимости изменения платы за теплоэнергию. Все эти сомнительные, прямо скажем, «достижения», записали себе в актив новоявленные лидеры новосибирского протестного движения – Виктор Козодой, Сергей Бойко, Сергей Дьячков и Андрей Гладченко. Первый и последний «герои» этого списка, в прошлом являлись высокопоставленными чиновниками областного правительства при губернаторе Василии Юрченко. Один был вице-губернатором, отвечавшим за политический блок, а второй – руководителем департамента информационной политики. И вот так вдруг стали соратниками Алексея Навального, который даже посетил Новосибирск и выступил на самом масштабном антитарифном митинге на площади Ленина.

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Что же заставило довольно системных и адекватных людей сменить тишь властных кабинетов на ярость уличного протеста?

Ответ следует искать весной 2014 года. Когда ставленник Юрченко и Единой России Владимир Знатков с треском проиграл выборы мэра города коммунисту Анатолию Локтю. За несколько дней до финала избирательной кампании, Василия Алексеевича сняли с поста губернатора с формулировкой «утрата доверия». Подобная формулировка поставила крест на дальнейших политических амбициях Юрченко. Более того, на экс-губернатора было заведено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Юрченко и структуры ориентированные на него оказались политически разгромлены, дезориентированы и лишились возможностей для дальнейшего развития. Попытки восстановить репутацию были, но они ни к чему не привели. Команда Юрченко продолжила свою маргинализацию.

Между тем, губернатором области стал Владимир Городецкий, который смог удержать губернаторский пост и на короткий период стабилизировать политическую обстановку в городе и области. Идиллия продолжалась недолго – сначала Владимир Филиппович отобрал у муниципалитета часть НДФЛ – более 3,5 миллиардов рублей. И на какое-то время заблокировал растущее влияние КПРФ в новосибирской области. Но уже в следующем, 2015 году, коммунисты смогли увеличить своё представительство в Законодательном Собрании области и городском Совете. Итогом провальных для ЕР выборов стало избрание спикером неудобного для Губернатора Андрея Шимкива вместо лояльного Ивана Мороза.

Договариваться больше не имело смысла. Началась затяжная война областного правительства с муниципалитетом и обкомом КПРФ. В 2016 году, после выборов депутатов Государственной Думы, владельцы энергетической компании СИБЭКО решили резко поднять тариф на тепло для жителей области. Последующие события показали, что предприятие готовили к продаже и резонно было принято решение поднять капитализацию – за счёт увеличения выручки.

Поскольку с продажей торопились – а события уже этого года показали почему, то и тарифы поднимались резко. Популяризатором этого жёсткого решения назначили Владимира Городецкого. Непонятно за что пострадал и так не очень популярный Губернатор. Может быть отрабатывал взятые ранее на себя обязательства? Вполне возможно, ведь губернаторская кампания 2014 года, в городе, в котором только что выиграли коммунисты, не могла быть дешёвой. Но это лишь предположения.

Как бы то ни было, Городецкий, заручившись поддержкой депутатов всех уровней и лояльностью мэра Локтя – вышел на трибуну, уговаривать и увещевать. Кстати, депутаты и мэрия, которых обвиняют в том, что они поддержали повышение тарифов на тепло, оказались в очень сложной ситуации – не поддержишь решение Губернатора и Правительства области – опять урежут НДФЛ и город окажется в ещё большей долговой яме. Конечно, это никак не снимает ответственности с чиновников и депутатов, но всё же…

И вот, когда решение уже было практически оформлено на всех уровнях власти, нашлись инициативные товарищи, которые вознамерились «раскачать» ситуацию. Зачем это было нужно? Ну во-первых, чтобы продемонстрировать свою готовность к очередному витку межэлитных новосибирских войн. Усиливающийся экономический кризис показал крайнюю уязвимость хрупкой новосибирской экономики. Закрытие Гусинобродской барахолки, которого многие годы в ультимативной форме требовал федеральный центр, состоялось. Рассадник чёрного нала, схем ухода от налогов и прочих финансовых нарушений приказал долго жить. И вместе с ним резко сократились доходы у ряда влиятельных бизнес-кланов города. Необходимо было открывать новые коридоры возможностей. Информационный шантаж, как инструмент, оказался как нельзя кстати. А глубокая информированность о сути экономических процессов в городе и области, позволила маргинализированной группе элит заявить о себе громко и убедительно.

То, что первые два митинга, организованные на морозе и в неудобных местах были проплачены, то есть митингующим платили от 1000 рублей за два часа стояния – факт в Новосибирске хорошо известный. Потом, когда технология была обкатана и когда из столицы прибыла федеральная звезда протест Алексей Навальный – люди потянулись уже сами. Как-никак шоу, на главной площади города, с колонками, микрофоном и умелым тамадой. Главный вопрос – кто оплачивал банкет?

И тут на первый план выходит фигура бывшего вице-губернатора Козодоя. Который не стесняясь заявлял о своём основополагающем значении в организации фестивалей перманентного процесса. Ну а за ним, уже хорошо и отчётливо виднеется фигура экс-губернатора Юрченко, которому в тот момент светил реальный срок за «мутную» продажу земельного участка в центре Новосибирска.

Профинансировав протест, бывший глава региона вполне мог «расторговаться» со своими влиятельными оппонентами и получить условный срок, что в итоге и произошло. В результате все остались довольны: тарифы резко не возросли, Виктор Козодой получил отличные отступные от энергетиков и укатил в Болгарию, оставив соратников помельче рангом, вроде Константина Антонова и Сергея Дьячкова отдуваться на срочно организованных круглых столах, на которых общественность вникала в мудрёные схемы теплоснабжения Новосибирска.

Владимир Городецкий, всю политическую карьеру как огня боявшийся уличного протеста начал готовиться к отставке. Ну а новоявленные «общественники» почувствовали вкус крови и собственную силу. Регулярно напоминая восхищённым поклонникам их талантов в фесбуке о своём «подвиге».

Причём, настолько уверовали в своё могущество, что регулярно напоминают всем и вся, что «могут повторить».

Итак, зачем же вновь, Козодой и компания эксгумировали «стюардессу» коммунального протеста? И есть ли сегодня желающие оплатить очередной тур «профессора» в солнечную Болгарию и профинансировать издание его очередной монографии?

На дворе 2019 год. За окном вяло проходит избирательная кампания. Шансов у оппонентов действующего мэра, коммуниста Анатолия Локтя, который намерен избраться на второй срок – нет. Единственная надежда, перевести политическое противостояние в плоскость уличного протеста. Для начала было организовано выдвижение и сбор подписей навальниста Сергея Бойко. Подписи «собирались» с тем расчётом, чтобы неформального лидера несистемной оппозиции не зарегистрировали. Расчёт был на то, что запланированные в Москве акции будут подхвачены либеральным Новосибирском, и коммунистический режим удастся «качнуть». Но, случилось неожиданное. Бойко зарегистрировали, чего он сам, откровенно говоря не ожидал. В интервью, которые он щедро раздавал журналистам, откровенно говорилось что на регистрацию он не рассчитывал и более того – запланировал несколько десятков митингов протеста в свою поддержку. Не свезло. Зарегистрировали всех, даже откровенно случайных персонажей.

Сергею Бойко теперь приходится заниматься агитацией – к чему он совершенно не привык. В его АПМ содержатся лишь откровенные «наезды» на действующего мэра и приёмы неумелого, наивного даже контрпозиционирования. Логично предположить, что если бы навальниста не зарегистрировали, то в Новосибирске можно было бы ожидать федеральный десант главных лидеров протестного движения РФ. Но увы и ах – практически все они, включая суперлояльного Дмитрия Гудкова отправились отдыхать в комфортные по столичным меркам изоляторы временного содержания. Теперь Бойко вчерашним союзникам стал не нужен – более того, они от него бегают как от прокажённого. Сегодня ты фотографируешься с Бойко и ставишь подписи в его поддержку, а завтра – полируешь неудобную скамейку в зале судебных заседаний, ожидая заслуженные 30 суток ареста и внушительный штраф.

Так что на коммунальный митинг, вместо легендарного Алексея Навального был выписан оппозиционер- дискаунтер. Никита Исаев. Именно он сегодня будет «зажигать» в Нарымском сквере, понося на чем свет стоит энергетиков, правительство, губернатора и мэра. Причём тут двое последних – непонятно от слова вообще. Более того, правительство уже подало жалобу и скорее всего тарифы отменят.

Так в чём был прикол? И почему СГК так подставилось? Можно предположить, что логика менеджмента энергетических корпораций, которые в последнее время всё чаще становятся жертвами информационного шантажа в следующем: – нам разрешили повысить тарифы на 3,5 процента, давайте подадим на повышение в 7-8, нам, естественно, эту инициативу зарубят, снизят до 3,5 и мы останемся при своих. То есть, из – за некомпетентности политического менеджмента в регионах, энергетические кампании начинают себя вести как торговцы черешней на рынках. То есть торговаться. Совсем неглупые и малопорядочные политические «деятели» вроде Козодоя и компании, научились этим пользоваться, подгоняя в нужный момент к точке принятия решений многолюдные митинги, проплаченные деньгами спонсоров или обеспеченные явкой «автобусными туристами» из Пашино.

Такие же «туристы» обеспечивали явку на городских «Форумах» и «Ассамблеях». Расчёт делается на то, что власть, муниципальная и региональная «испугается» и даст информационным шантажистам требуемое. В данном случае, очевидно, гарантии прохождения всех участников протестного движения в состав депутатских корпусов в 2020 году.

Внезапный разгром штаба Алексея Навального в Москве и жесткие меры применённые полицией к протестующим показывают – церемониться с либералами никто не собирается.