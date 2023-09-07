Экшн года: Российский спецназ уничтожает в тылу украинских силовиков

Олег Кравцов.  
07.09.2023 15:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2775
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


В сети появилась нарезка работы российского спецназа в украинском тылу на территории Сумской и Черниговской областей.

Соответствующий ролик, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выложил тг-канал «Рыбарь», основанный военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

В сети появилась нарезка работы российского спецназа в украинском тылу на территории Сумской и...

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 «Вы хотите крови? Мы покажем вам работу наших диверсионно-разведывательных групп в украинском приграничье. Команда Рыбаря публикует нарезку кадров работы наших подразделений по ту сторону фронта в Черниговской и Сумской областях. Засады, расстрелы автобусов и пикапов с подразделениями ВСУ и территориальной обороны, подбивание автомобилей из гранатомёта с десятка метров, контрольные выстрелы и много убитых противников», – говорится в описании к ролику.

«На кадрах есть минирование и подрыв моста через реку Судость в Новгород-Северском районе Черниговской области (52.339440, 33.304836) — по нему ещё в апреле работала наша авиация. И не говорите потом, что российских ДРГ там нет», – добавляет «Рыбарь».

Примечательно, что ролик появился как раз в день рождения ГУР МО Украины.

«Просто замечательная нарезка работы наших ДРГ на украинской территории. Обычно эти кадры по каким-то причинам не публикуют и сильно не пиарят, как это делает враг, который каждый чих пытается превратить в перемогу», – комментирует ролик военный обозреватель Борис Рожин.

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