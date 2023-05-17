Эксклюзив «ПолитНавигатора»: Первым рейсом Москва – Тбилиси полетит грузинская делегация

Игорь Шкапа.  
17.05.2023 14:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 86
 
Авиация, Грузия, Дзен, Общество, Политика, Россия


19 мая в аэропорту Тбилиси ожидаются протесты прозападной оппозиции, которая планирует таким образом отреагировать на возобновление авиасообщения с Россией.

Напомним, что изначально получила разрешение Грузинского агентства гражданской авиации на полеты в страну российская авиакомпания «Азимут». Первый полет намечен на 19 мая.

19 мая в аэропорту Тбилиси ожидаются протесты прозападной оппозиции, которая планирует таким образом отреагировать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Этим же рейсом в Тбилиси вылетает делегация грузинской общественности, которая проводила в Москве встречу в комитете Госдумы по делам СНГ.

Подробностями о предстоящем рейсе с читателями «ПолитНавигатора» поделился член делегации, лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия.

«Проамериканская платформа, которая засела в Грузии, не может смириться с фактом потепления отношения между Грузией и РФ. Восстановление авиасообщения и отмена визового режима со стороны РФ – нерядовое явление. Визовый режим стал большим препятствием для интеграции в российскую экономику грузинской общественности и создал огромные проблемы как для сотен тысяч граждан Грузии, так и для граждан грузинского происхождения в России», – сказал Пипия.

По его словам, то же самое можно было сказать и об отсутствии авиасообщения, возобновление которого значительно облегчает теперь жизнь людям.

«Конечно, это будет иметь серьезный экономический эффект, поскольку Грузия вновь ожидает роста туристического потока», – считает политик.

Он подчеркнул, что протесты организуются «проамериканскими партиями, которые не имеют серьезной общественной поддержки», а потому «они привлекают студенческую молодежь для таких провокаций».

«Акции эти являют провокационными, потому что они противоречат интересам подавляющего большинства населения Грузии», – объяснил наш собеседник.

Он добавил, что делегация общественности Грузии продолжает находиться в Москве и проводит встречи с россиянами, в том числе с представителями госструктур.

«Мы еще раз встретились с депутатом Госдумы, первым заместителем главы комитета по делам СНГ Казбеком Тайсаевым. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках российско-грузинской площадки. Наметили мероприятия, которые будут проводится в Москве. Например, 22 июня пройдет антифашистская конференция, в работе которой примет участие большая грузинская делегация.

Делегация общественности Грузии во главе с представителем платформы «Солидарность»  Мерабом Чикашвили намерена возвратиться в Грузию первым же рейсом Москва – Тбилиси. Будем встречать тех, кто придет с криками неодобрения. Но увидим и тех, кто придет встречать нас с цветами. И последних будет больше, чем сумасшедших, захотевших заблокировать прямое авиасообщение», – подчеркнул Пипия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть