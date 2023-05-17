Эксклюзив «ПолитНавигатора»: Первым рейсом Москва – Тбилиси полетит грузинская делегация

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19 мая в аэропорту Тбилиси ожидаются протесты прозападной оппозиции, которая планирует таким образом отреагировать на возобновление авиасообщения с Россией.

Напомним, что изначально получила разрешение Грузинского агентства гражданской авиации на полеты в страну российская авиакомпания «Азимут». Первый полет намечен на 19 мая.

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Этим же рейсом в Тбилиси вылетает делегация грузинской общественности, которая проводила в Москве встречу в комитете Госдумы по делам СНГ.

Подробностями о предстоящем рейсе с читателями «ПолитНавигатора» поделился член делегации, лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия.

«Проамериканская платформа, которая засела в Грузии, не может смириться с фактом потепления отношения между Грузией и РФ. Восстановление авиасообщения и отмена визового режима со стороны РФ – нерядовое явление. Визовый режим стал большим препятствием для интеграции в российскую экономику грузинской общественности и создал огромные проблемы как для сотен тысяч граждан Грузии, так и для граждан грузинского происхождения в России», – сказал Пипия.

По его словам, то же самое можно было сказать и об отсутствии авиасообщения, возобновление которого значительно облегчает теперь жизнь людям.

«Конечно, это будет иметь серьезный экономический эффект, поскольку Грузия вновь ожидает роста туристического потока», – считает политик.

Он подчеркнул, что протесты организуются «проамериканскими партиями, которые не имеют серьезной общественной поддержки», а потому «они привлекают студенческую молодежь для таких провокаций».

«Акции эти являют провокационными, потому что они противоречат интересам подавляющего большинства населения Грузии», – объяснил наш собеседник.

Он добавил, что делегация общественности Грузии продолжает находиться в Москве и проводит встречи с россиянами, в том числе с представителями госструктур.

«Мы еще раз встретились с депутатом Госдумы, первым заместителем главы комитета по делам СНГ Казбеком Тайсаевым. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках российско-грузинской площадки. Наметили мероприятия, которые будут проводится в Москве. Например, 22 июня пройдет антифашистская конференция, в работе которой примет участие большая грузинская делегация. Делегация общественности Грузии во главе с представителем платформы «Солидарность» Мерабом Чикашвили намерена возвратиться в Грузию первым же рейсом Москва – Тбилиси. Будем встречать тех, кто придет с криками неодобрения. Но увидим и тех, кто придет встречать нас с цветами. И последних будет больше, чем сумасшедших, захотевших заблокировать прямое авиасообщение», – подчеркнул Пипия.