Эксклюзив Reuters: о чем говорится в плане Трампа по Украине?

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Эксклюзив Reuters: Дональд Трамп рассматривает план США по прекращению военной помощи Украине, если она не пойдет на мирные переговоры с Москвой.

По информации агентства двое ключевых советников Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине – в случае победы на президентских выборах.

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Стержневое положение этого плана в том, что Украина получит больше американского оружия лишь при условии, если вступит в мирные переговоры.

В то же время Соединенные Штаты предупредят Москву, что любой отказ от переговоров с Киевом приведет к усилению поддержки Украины со стороны США, заявил в интервью генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, один из советников Трампа по национальной безопасности.

Согласно плану, составленному Келлогом и Фредом Флейтцем, которые оба занимали посты начальников штабов в Совете национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, во время мирных переговоров будет заключено прекращение огня на основе текущей линий фронта на тот момент.

Советники представили свою стратегию Трампу, и бывший президент отреагировал положительно, сказал Флейтц. «Я не утверждаю, что он согласился с этим или согласился с каждым его словом, но мы были рады получить обратную связь, которую мы получили», — сказал он.

Стратегия, изложенная Келлогом и Флейтцем, является наиболее подробным планом соратников Трампа, который заявил, что может быстро урегулировать войну на Украине, если победит президента Джо Байдена на выборах в ноябре.

Это предложение ознаменует собой резкий сдвиг в позиции США по войне и столкнется с оппозицией, как со стороны европейских союзников, так и внутри Республиканской партии, прогнозирует агентство.

При этом Кремль и МИД Украины не ответили на просьбы Reuters прокомментировать этот план.

Основные элементы плана были изложены в общедоступной научной работе, opens new tab, опубликованной «Институтом политики «Америка прежде всего» – дружественным Трампу аналитическим центром, в котором Келлог и Флейтц занимают руководящие должности.

Келлог сказал, что будет крайне важно как можно скорее усадить Россию и Украину за стол переговоров, если Трамп победит на выборах.

«Мы говорим украинцам: «Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы этого не сделаете, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет», — сказал он. «И вы говорите (президенту России Владимиру) Путину: «Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все, что им нужно, чтобы убить вас в полевых условиях».

Согласно их исследовательской работе, Киев также будут уговаривать сесть за стол переговоров, обещая Украине членство в НАТО на длительный срок.

Агентство напоминает, что до тех пор, пока в последние месяцы Россия не добилась некоторых успехов, линия фронта почти не сдвинулась с места с конца прошлого года, несмотря на десятки тысяч погибших с обеих сторон в беспощадной окопной войне, самой кровопролитной войне в Европе со времен Второй мировой войны.

Флейтц говорит, что Украина не должна формально уступать территорию России в соответствии с их планом. Тем не менее, по его словам, Украина вряд ли сможет восстановить эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

«Мы обеспокоены тем, что это превратилось в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей», — сказал он.

Прочный мир на Украине потребует дополнительных гарантий безопасности для Украины, заявили Келлог и Флейтц. Фляйтц добавил, что «вооружение Украины до зубов», вероятно, будет ключевым элементом этого плана.

«Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будут быстрые переговоры о прекращении российско-украинской войны», — сказал пресс-секретарь Трампа Чунг. «Войны между Россией и Украиной никогда бы не случилось, если бы президентом был Дональд Трамп. Так грустно», – добавил он.