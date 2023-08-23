«Эксперимент Пентагона над ВСУ не удался» – киевский военный эксперт

Елена Острякова .  
23.08.2023 19:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украинские военные не добились от НАТО предоставления оружия, необходимого для успешного контрнаступления, и так и не поняли тактики Пентагона.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные не добились от НАТО предоставления оружия, необходимого для успешного контрнаступления, и так...

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Он описал, как, по его мнению, должна была вестись подготовка к контрнаступлению.

«Начальник штаба докладывает. Командующий поворачивается к начфину и говорит: скока? Он говорит: нам не хватает стоко-то стоко ресурса. Телефон в Пентагон: товарищ Пентагон, нам не хватает такого ресурса. Те: говорят: нету ресурса. А шо нам делать? Ну, давайте, подумаем, как нам эту задачу упростить», – сказал Стариков.

По его мнению, перед началом «контрнаступа» политическое руководство Украины даже не изучало пояснительную записку военных. А НАТО ставило над ВСУ эксперименты.

«Министр обороны должен работать с Рамштайном. Если они что-то не дают, он должен докладывать на ставке, и ставка должна принимать решение. Я уже говорил, что на нас якобы экспериментируют, возможно ли без боевой авиации решать задачи с помощью высокоточного оружия. Это «Голубое небо» и какой-то «берег». Как-то так они это называют. Мы еще к такому не привыкли», – сказал Стариков.

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