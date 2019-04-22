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22.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Политика, Украина
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Эксперимент Запада превращает украинцев в садистов и убийц

Осуществляемый Западом эксперимент по отрыву Украины от России уже привёл к тому, что ряд жителей бывшей советской республики находят позитив в насилии, войне и нищете.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот страшный эксперимент над Украиной продолжается, этот жуткий социальный эксперимент. Это работа с массами, работа с группами населения. Эта работа была поставлена на крови и войне, люди привыкли к войне, люди привыкли к насилию, люди привыкли к плохому уровню жизни и, по большому счёту, где-то в этом ещё находят некие позитивные вещи. Это своего рода социальный мазохизм, который, по большому счёту, достаточно страшен для остальных», – заявил Копатько.

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