Эксперт: Американские «Брэдли» бесполезны даже против устаревшей техники

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевые машины пехоты США М2 «Брэдли», которые могут быть поставлены Украине в качестве военной помощи, являются неудачным образцом военной техники, которого чураются даже американские солдаты.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил живущий в США военно-политический аналитик Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мне морские пехотинцы рассказывали, что «Брэдли» между себя называют «body crunch», то есть «хруст тела». Ездить внутри очень многие не хотят, это хорошая могила. А ездить сверху, как наши – высота и способность к переворачиванию у «Брэдли» такова, что он так называется. Эта штука переворачивалась на раз, и своими тридцатью тоннами… понятно, там хруст стоял мама не горюй. Сколько людей так ноги потеряло, и прочее», – сказал он.

По мнению Мартьянова, единственное преимущество этих машин – наличие системы тактического управления звеном или подразделением, которая позволяет обмениваться целеуказанием внутри роты. Остальные технические «новинки» М2 «Брэдли» не представляют собой ничего особенного.

Более того, вооружение этой боевой машины бесполезно даже против советской техники семидесятых-восьмидесятых годов.

«Она очень сложная в починке, в эксплуатации, как и вся американская техника. Там стоит 25-мм «Bushmaster» и две BGM-71 TOW, которые в Сирии так себя проявили, что по пять раз попадали в танк, и ничего. В ЦРУ говорят, что заявленные характеристики были увеличены в два раза. То есть пробивает не 900 мм брони, а 300-400 мм. Ещё есть рассекреченный документ ЦРУ восьмидесятых годов именно по BGM-71 TOW, там так и написано: «TOW представляет большую опасность для тех, кто его использует, чем для бронетехники Советского Союза». Это цитата», – резюмировал эксперт.