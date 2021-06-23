Эксперт: Англичане путают нынешнюю Россию с временами Крымской войны

23.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Провокация британского эсминца у берегов Крыма свидетельствует о том, что в Лондоне ошибочно путают нынешнее положение с временами Крымской войны, когда России было тяжело обеспечивать оборону удаленного от столицы полуострова.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

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«Учения, которые, как мне известно, сейчас пройдут на Черноморском флоте, позволят утихомирить воинственность. Наверняка, эта акция согласовывалась в Брюсселе – так просто ничего не бывает, очевидно. Англичане явно перепутали события Крымской войны 19-го века, когда они наступали на Севастополь, с сегодняшними реалиями, сегодняшней Россией, ее Вооруженными силами и Черноморским флотом. Мы совершенно правильно отреагировали. На мой взгляд, это могла быть и инициатива британцев, которую они обговорили с Украиной, а Украина ведет себя так, что любая гадость против России – это рациональная политика этого государства русофобского. В силу того, что Великобритания не признает границы Крыма российскими, они могут сослаться на то, что все согласовали с Украиной. То, что наши так отреагировали, – давно такого не было. Черноморский флот показал, что он готов к учениям «Си Бриз», готов к провокациям. Я думаю, что даже у потомков Нельсона не было сомнений, что дальше идти нельзя после того, как им по курсу сбросили бомбы», – заявил Дандыкин.