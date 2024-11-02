Эксперт «Атлантического совета»: Харрис будет готова пойти на эскалацию вокруг Украины

Вадим Москаленко.  
02.11.2024 17:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Если в США победит Камала Харрис, она будет проводить более жесткую линию по отношению к России, нежели ее предшественник Джо Байден.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил старший научный сотрудник-нерезидент «Атлантического совета» Брайан Уитмор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в США победит Камала Харрис, она будет проводить более жесткую линию по отношению...

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«Байден – это продукт конца Холодной войны, и его основная мантра – не эскалируйте в войне с Россией. И этим объясняется его подход к Украине – это боязнь эскалации.

Подозреваю, что администрация Харрис будет в этом смысле немного другой, она принадлежит к младшему поколению, она была прокурором. И можно это воспринимать как такое двоеборье между прокурором Харрис и преступником Путиным.

Может, я выдаю желательное за действительное, но мне кажется, что она будет более решительной, потому что она уже в этой войне России показывала определённую решимость, мне кажется, будет более ястребиной политика»,  – сказал Уитмор.

«Ожидаю, что традиционный американский проукраинский подход будет поддержан администрацией Харрис, и будет более решительный, чем в администрации Байдена. Потому что он не будет настолько сфокусированным, как в конце Холодной войны, на страхе эскалации», – добавил американский эксперт.

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