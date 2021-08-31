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31.08.2021 12:37 (Мск),

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Политика, США, Украина
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Эксперт: Байдену не хватает сил для встречи с Зеленским

Новости УкраиныНа предстоящей встрече с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский в очередной...

На предстоящей встрече с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз будет просить денег.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политический обозреватель Тарас Козуб.

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Он считает, что на встрече с Байденом Зеленский попытается получить определенные гарантии в связи с запуском газопровода «Северный потоко-2».

«Речь идет об увеличении финансовой подушки. Если вдруг после 2024 года Украина лишится транзита газа, обещанные ныне пара миллиардов евро не исправят ситуацию. Во-вторых, речь пойдет о передаче Киеву летального и нелетального оружия. Ранее Байден уже увеличил сумму военной помощи Украине на 60 миллионов долларов — это хорошо, но надо еще больше. Сейчас американцы сокращают свое военное присутствие в Афганистане и Ираке. Украина попытается переключить на себя часть высвобожденных американских сил», — полагает эксперт.

Также он коснулся темы очередного переноса встречи двух президентов.

«Американцы идут в нарушение определенного дипломатического протокола, потому что встреча на высоком уровне уже в который раз переносится. Вместе с тем это может происходить в силу обстоятельств непреодолимой силы. Байден уже не молодой человек, поэтому длина его рабочего дня меньше, чем у других глав государств. В связи с этим нужно учитывать, что Байдену может просто не хватить сил на то, чтобы встретиться с Зеленским после обсуждения проблем Афганистана и надвигающегося на США урагана», – говоирт Козуб.

Он обращает внимание, что до Зеленского в аналогичной ситуации оказался премьер-министр Израиля, который приехал в США в четверг, а встретился с Байденом только в субботу.

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