Эксперт: Черноморский флот оказался не готов к борьбе с Украиной

Для того, чтобы обезопасить государственные границы от вооруженной агрессии стран НАТО и эффективно поддерживать продвижение ВС РФ на юге Украины, из оборонительной позиции переходя в наступательную, ВМФ РФ следует выработать внятную стратегию действий.

Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что с этой проблемой российское командование сталкивается не первый десяток лет – с дореволюционных времен. По его мнению, если бы оно действовало более решительно, подконтрольное Украине черноморское побережье уже давно бы находилось под контролем войск РФ.

«У нас довольно плохо обстоят дела именно со стратегическим целеполаганием в части развития флота. Оно отсутствует, хотя по большому счету, у нас есть и морская доктрина, и программа кораблестроения. Правда, никто не видел их, потому что она – секретная, но существует. Но то, что мы видим, беда не новоприобретенная. У нас практически отсутствует традиция стабильного развития флота, подчиненного одной ясно сформулированной, четкой цели», – рассуждал Крамник.

В частности, он указал на Черноморский флот как на характерный пример.

«На Черном море тоже у нас не было четкого плана, поэтому Черноморский флот, имея определенный набор боевых единиц, лишь отчасти был готов к борьбе, которая развернулась. От него ждали еще больших возможностей по поддержке приморских операций армии. По факту, флот смог сделать это крайне ограниченно. Он имеет крылатые ракеты, которыми поражал удаленные цели, морскую авиацию берегового базирования, которая работала, в том числе, по целям на побережье. Но оказывать постоянное воздействие на побережье противника, мешая ему развертывать там свои силы, перемещаться, стрелять у побережья, флот не смог за отсутствием у него подходящих для этого кораблей. Результат мы наблюдаем: флот смог заставить Украину убрать то небольшое количество уцелевших кораблей в порты, но оказывать воздействие именно на побережье противника, поддерживая армию, он не может. В том числе, видимо, и потому, что такая задача не ставилась и соответствующие боевые единицы не строились», – рассказал эксперт.

В то же время он отметил всю серьёзность ситуации, поскольку опасность может исходить не только со стороны остатков ВМС Украины, но и от союзников США, имеющих выход к Черному морю, и даже в других акваториях.

«Повторение войны, в которой наш флот будет оказывать поддержку войскам на побережье, вполне возможно. На Черном море возможно, поскольку не Украиной едины: Черное море нашим внутренним не станет, а вероятность конфликтов там сохранится. И на Кавказском побережье, и на Западном, и в других местах. Я бы, например, не исключал опять же, какой бы гипотетической вероятность не была, того, что нам придется столкнуться с, как минимум, союзниками США на Дальнем Востоке. Существует вероятность конфликта и с НАТО. Вероятность того, что флот придется использовать в континентальной войне, сохраняется», – подчеркнул Крамник.