России пришлось бы строить новые газопроводы в обход Украины, даже если бы в Киеве к власти пришли условно пророссийские силы.

Об этом в интервью youtube-каналу «Балканист» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Украины, какая бы там мягкая сила ни была, обходную трубу нам все равно бы пришлось бы строить.

Разве на Украине была власть, которая называла себя пророссийской? Была. У нас были проблемы с газом при этой власти? Были. Точно такие же.

Что, с Януковичем у нас не было споров? Да постоянно были. Что «оранжевые», что «голубые» всегда клянчили газовые цены, у нас всегда были сложности.

Ключевой тезис в том, что в лучшие годы транзит через Украину превышал 100-120 млрд кубометров. Этот объем позволял Украине диктовать свои условия, потому что она была необходимой страной для транзита. Это позволяло Украине в режиме силового давления пытаться решить вопросы.

Даже если бы в Киеве сидел условно пророссийский президент, он тоже умел бы считать деньги, и при всех обниманиях и целованиях требовал бы себе особых условий», – сказал Симонов.