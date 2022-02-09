Эксперт доходчиво объяснил, почему польские продукты дешевле украинских

Новости Украины

У Украины отсутствует политика продовольственной безопасности, а производителей продовольствия никак не поддерживает государство. В результате украинские продукты стоят уже дороже, чем импортные из Польши.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По факту у государства нет политики продовольственной безопасности как политики, нету как класса. И вылилось это сейчас в очень печальную для всех ситуацию с банкротством «Государственныой зерновой корпорации». У нас даже если бы правительство хотело что-то сделать в области снижения цен на продовольствие, то кроме административных рычагов давления на рынок, других рычагов не осталось. Потому что системы госрезерва нет, товарные интервенция производить не за что. Попытки ограничить торговые надбавки приводят к тому, что мы видим ситуацию, когда торговые сети прекращают закупать отечественную продукцию там, где идет ограничение торговых надбавок, и переходят на импортную продукцию, где таких ограничений нет. В итоге получается интереснейшая ситуация, когда мы сейчас в магазинах видим абсолютно сопоставимые с нашими по ценовой политике продукты из соседних государств. Но через какое-то время окажется, что, как обычно, денег ни на что не хватает, и снизится ассортимент. Он уже снижается, а дальше будет еще более веселая ситуация», – отметил он.

«Не говоря уже о том, что на сегодняшний момент мы точно так же не видим какой-то адекватной энергетической политики. Почему польская молочка в Украине дешевле, чем украинская? Все очень просто – то, что у нас импортируются, это производство польское в специализированных экономических зонах с особым режимом, где государство гарантирует поставки переработчиком электроэнергии по фиксированным ценам, платит за них часть отчислений в социальные фонды для их рабочих. И требование на самом деле одно-единственное – больше 50 процентов производимой продукции идет на экспорт. Где-то нечто похожее для украинских переработчиков есть? Нет. Ничего похожего нет. Не говоря уже о прямых дотациях тем, кто держит крупный рогатый скот – у нас поголовье его снижается. И так, на самом деле, везде. Мы сейчас пожинаем плоды того, что производителям зерна в свое время правительство вместе с Верховной Радой убрало возможность использования НДС для пополнения оборотных средств, и в итоге лучше всего себя экономически чувствуют зернотрейдеры, а совсем не производители зерна», – заключил эксперт.