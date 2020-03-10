10.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Эксперт: Единственный шанс для Украины – броситься в ноги кредиторам немедленно




Долговая нагрузка на бюджет Украины достигла в этом году 35-40%. С таким показателем необходимо прямо сейчас приступать к переговорам по реструктуризации внешнего долга.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Стоимость обслуживания долга подорожала в 1,5 раза за последний месяц. Если месяц назад евробонды торговались с доходностью 5% готовых, то сейчас уже 7,5%.

Долговая нагрузка на бюджет Украины в 2020 году составляет порядка 35-40%. При такой долговой нагрузке ни о каком экономическом развитии речи быть не может.

Сейчас «идеальный» момент для начала мирового финансового кризиса – долговое давление на бюджет, ухудшение экономических условий внутри Украины. Это идеальный момент, чтобы начать переговоры по реструктуризации внешнего долга», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть