Эксперт: Единственный шанс для Украины – броситься в ноги кредиторам немедленно

10.03.2020, Киев, Игорь Петров

Долговая нагрузка на бюджет Украины достигла в этом году 35-40%. С таким показателем необходимо прямо сейчас приступать к переговорам по реструктуризации внешнего долга.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Стоимость обслуживания долга подорожала в 1,5 раза за последний месяц. Если месяц назад евробонды торговались с доходностью 5% готовых, то сейчас уже 7,5%.

Долговая нагрузка на бюджет Украины в 2020 году составляет порядка 35-40%. При такой долговой нагрузке ни о каком экономическом развитии речи быть не может.

Сейчас «идеальный» момент для начала мирового финансового кризиса – долговое давление на бюджет, ухудшение экономических условий внутри Украины. Это идеальный момент, чтобы начать переговоры по реструктуризации внешнего долга», – резюмировал эксперт.