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16.11.2021 22:59
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Эксперт: Энергетическая инфраструктура ЖКХ Украины сгнила

Новости УкраиныЭнергетическая инфраструктура Украины сильно изношена и нуждается в модернизации, но у государства нет средств,...

Энергетическая инфраструктура Украины сильно изношена и нуждается в модернизации, но у государства нет средств, и оно пытается переложить расходы на потребителей, из-за чего растут тарифы.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве в прошлом году впервые выбило свет в метро когда погорели трансформаторы на ТЭЦ 5 или ТЭЦ 6. Впервые за последние 30 лет. Это говорит об изношенности сетей, изношенности трансформаторов, оборудования на ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6 и не только на них.

Вся инфраструктура в Киеве изношена. Она требует немедленного капитального ремонта. И делать его за счет обычных потребителей, нас с вами, физически невозможно. Нужны десятки миллиардов долларов, чтобы сделать сеть только в Киеве. И этих денег нет, ни у Киева, ни у потребителей.

Но политика построена таким образом, что за все почему-то должны платить мы, потребители, а не, например, государство. В других странах – все по-другому, в той же Польше, которая модернизировала страну за 20 лет.

Там были выделены деньги из государственного бюджета, из бюджета ЕС, денег потребителей было всего 5-7%. К сожалению, у нас не прислушиваются к словам людей, которые разбираются в таких вопросах, и все пытаются перекладывать на нас.

Последнее – на прошлой неделе на 20% выросли тарифы «Укрэнерго», потому что они не рассчитались с инвесторами в «зеленую» энергетику. Это значит, что в следующем году уже с 1 апреля или 1 мая будут новые тарифы на электроэнергию для потребителей.

Сегодня мы платим 1,44 грн за киловатт, потом будем платить 1,68 грн, а будем платить больше – 2,5 и 3,5 грн. Потому что государство принимает идиотские решения, которые нам с вами выходят боком», – подытожил Олег Попенко.

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