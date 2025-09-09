Эксперт-энергетик объяснил, почему упрямый Китай согласился на «Силу Сибири-2»

Елена Острякова.  
09.09.2025 22:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 339
 
Коммерческий контракт между «Газпромом» и китайской госкомпанией CNPC на строительство газопровода «Сила Сибири-2» будет подписан в ближайшее время. Подписанный на саммите ШОС юридически обязывающий меморандум не является попыткой прикрыть отсутствие соглашения.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это означает, что финальная версия контракта пока не подписана. Но я думаю, что это уже не просто какая-то фигура речи, и основные параметры согласованы, последние штрихи вносятся, и в самое ближайшее время коммерческий контракт будет подписан. Очень долго Китай тянул с подписанием этого договора», – сказал Симонов.

Гарантией того, что коммерческий контракт будет подписан, он считает присутствие на его подписании руководителей России, Китая и Монголии. Кроме того, для Пекина крайне важно избежать чрезмерной зависимости от американского СПГ и от СПГ прозападного Катара.

«Почему Китай поменял свою позицию… Раньше тянул с переговорами, а сейчас готов подписывать контракт. Потому что действительно мир изменился, и Китай понимает, что те страны, которые казались источниками диверсификации поставок, являются проблемой с политической точки зрения», – отметил Симонов.

По его словам, потребление газа в Китае растет на 9% в год – и за последние 10 лет выросло на 250 млрд кубометров.

