Эксперт-энергетик предложил рецепт защиты крупных объектов ТЭК от украинских дронов

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В России идет спор о том, кто должен обеспечивать безопасность энергетических объектов: государство или компании-владельцы.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый верхний уровень защиты компании просто не могут себе позволить, потому что такого рода услуги не продаются на рынке. Самое простое — накрыть завод или нефтебазу сеткой-рабицей. Дальше — средства радиоэлектронной борьбы, антидроновые ружья и так далее. Ну а дальше – уже элементы ПВО, которые вы купить не можете. Систему «Панцирь» вы на рынке не купите», – сказал Симонов.

Сам он считает, что ряд крупных энергетических объектов должна защищать российская армия.

«Пока… даже по западным оценкам серьезного ущерба эта атака не нанесла. Но, тем не менее, попадание в московский завод было. И мы видели кадры, как фактически из стрелкового оружия этот дрон отстреливали. Возникает вопрос, он закрыт системой ПВО – или у нас закрыта в целом Москва», – недоумевал Симонов.