Эксперт-энергетик рассказал, как Европа загнала себя в газовый тупик

22.12.2021  18:47 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Газ, Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Труба, Цены


Европейские страны колоссальными темпами опустошают свои газохранилища, что переводит их в зависимость от закупок по рыночным ценам.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил эксперт рынка энергетики Игорь Юшков.

Европейские страны колоссальными темпами опустошают свои газохранилища, что переводит их в зависимость от закупок...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Юшкова, потребление газа в Европе настолько высокое, что лишь за один, относительно теплый месяц отопительного сезона – было потрачено порядка 30% всего накопленного за год газа.

«Цены действительно очень высокие, и дальше ситуация, скорее всего, будет ухудшаться для Европы, потому что они довольно быстро тратят тот газ, который закачали в подземные хранилища, это тоже нервирует рынок, и цены растут.

Фактически, за первый месяц отопительного сезона они достали из подземных хранилищ порядка 30% того, что закачивали в течение года – при том, что температуры были довольно теплые. А сейчас температура будет снижаться, соответственно, из подземных хранилищ ежесуточно будет извлекаться еще больше газа.

Если раньше, в нормальный год европейцы опустошали свои хранилища в конце февраля-марте, то сейчас речь идет о том, что закончится газ у них, скорее, в январе. А если ты достаешь мало газа из хранилищ, то тебе нужно больше закупать импортного топлива.

А импорт как раз-таки в дефиците, потому газ уходит по-прежнему на азиатские рынки. «Газпром» говорит, что если вы хотите купить дополнительные объемы, то должны это сделать по ценам спотового рынка. А многие клиенты просто не могут позволить себе купить газ по спотовым ценам», – заявил Юшков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть