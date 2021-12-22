Эксперт-энергетик рассказал, как Европа загнала себя в газовый тупик

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Европейские страны колоссальными темпами опустошают свои газохранилища, что переводит их в зависимость от закупок по рыночным ценам.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил эксперт рынка энергетики Игорь Юшков.

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По словам Юшкова, потребление газа в Европе настолько высокое, что лишь за один, относительно теплый месяц отопительного сезона – было потрачено порядка 30% всего накопленного за год газа.

«Цены действительно очень высокие, и дальше ситуация, скорее всего, будет ухудшаться для Европы, потому что они довольно быстро тратят тот газ, который закачали в подземные хранилища, это тоже нервирует рынок, и цены растут. Фактически, за первый месяц отопительного сезона они достали из подземных хранилищ порядка 30% того, что закачивали в течение года – при том, что температуры были довольно теплые. А сейчас температура будет снижаться, соответственно, из подземных хранилищ ежесуточно будет извлекаться еще больше газа. Если раньше, в нормальный год европейцы опустошали свои хранилища в конце февраля-марте, то сейчас речь идет о том, что закончится газ у них, скорее, в январе. А если ты достаешь мало газа из хранилищ, то тебе нужно больше закупать импортного топлива. А импорт как раз-таки в дефиците, потому газ уходит по-прежнему на азиатские рынки. «Газпром» говорит, что если вы хотите купить дополнительные объемы, то должны это сделать по ценам спотового рынка. А многие клиенты просто не могут позволить себе купить газ по спотовым ценам», – заявил Юшков.