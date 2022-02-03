Эксперт-энергетик: Запуск «Северного потока-2» уже не спасёт Европу от бешеных цен на газ

03.02.2022  23:59 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Труба, Цены


Запуск трубопровода «Северный поток-2» не приведет к снижению цен на газ в Европу.

Об этом на youtube-канале «Геоэнергетика Инфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запуск трубопровода «Северный поток-2» не приведет к снижению цен на газ в Европу. Об...

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«Даже если сейчас заработает «Северный поток-2», есть ограничения спроса. Представим себе, спрос на биржах снизился, цены упали. Но что тогда произойдет с сжиженным природным газом? Его никто не будет продавать по более низким ценам, например по 500 долларов за тысячу кубометров. Эти грузы развернутся и пойдут в Азию.

И цены начнут выравниваться, опять расти. Без исправления ситуации со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона Европе ждать снижения цен на газ не приходится, будет «Северный поток» или не будет его. Но как некий политический шаг запуск «Северного потока» возможен, но на цены в Европе это позитивного воздействия не окажет», – сказал Фролов.

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