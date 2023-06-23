Эксперт: Если отбросить эмоции – Путин прав, сохраняя хладнокровие

США не собираются угробить свой потенциал в противостоянии на Украине, поскольку это сделает их уязвимыми для Китая. А Китаю, напротив, выгодно, чтобы экономическое положение Штатов ухудшилось в результате конфликта.

Об этом в эфире программы «Политотдел» канала «Крым 24» заявил военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, они контролируют эскалацию, потому что осенью прошлого года массовые быстрые поставки тех же F-16, «Леопардов», «Абрамсов», «Брэдли» и прочего, когда у нас ещё не было толком развёрнутой мобилизации, могли позволить ВСУ добиться очень большого результата. Запад этого не сделал, то есть для них важна контролируемая эскалация, градус контроля необходимо поддерживать. Потому что, во-первых, становится страшно, вдруг ядерная бомба полетит. Грубо говоря, если с нашей стороны будет удар по США, они проигрывают даже если нам 10% ракет получится запустить, они в любом случае проиграют Китаю уже экономически. И получается на троих такая ситуация, что для Китая будет выгодно, чтобы США ослабли в военном противостоянии с Россией настолько, что Китай победит их без войны экономически», – считает эксперт.

По его словам, в Вашингтоне это понимают, поэтому не собираются гробить свой потенциал в борьбе с Россией за Украину.

«В деньгах, если смотреть для Вашингтона, они не видят никакой выгоды. Мы можем, конечно, рассуждать, что вот они нас ненавидят, русофобия и все прочее. Я все-таки стараюсь заклинать мыслить максимально прагматично, так как там люди очень умные и в основном без каких-то комплексов в голове по поводу, что этих надо ненавидеть, а этих надо любить. Они преследуют свои интересы, а интересы сводятся к деньгам. И с этой точки зрения для США какой-то острой необходимости уничтожать Россию, рискуя погибнуть самим. Для чего? Мы им вызов не кидали, мы им конкурентом не являемся, кандидатом в гегемоны, а сценарий, при котором мы становимся третьим центром силы, уравновешиваем, грубо говоря, Китай и США, для них выгоден», – указал Васильев.

В одной из партий, которую, в частности, поддерживают Трамп, Кеннеди, Десантис – это понимают и за это выступают.

«Потому что в таком случае, если они сейчас уходят на свою перестройку экономики, им нужна реиндустриализация, необходимо сдуть пузыри, понизить уровень благосостояния населения, чтобы эту негритянскую рать загнать в стойло, как говорится, чтобы они снова работали, а не сидели на велферах. Для этого надо 10-15 лет тишины, спокойствия. Иначе их может порвать, как порвало Советский союз в 1991-м. Умные люди в США это понимают. Но есть те люди, которые считают, что ещё чуть-чуть подождём, и тогда мы обойдёмся без перестройки, мы победим всех, будем выдавливать из них ресурсы – и типа всё зашибись», – пояснил эксперт.

Этим, по его словам, объясняется российская внешняя политика, в которой ставка делается на новую американскую элиту, реально оценивающую положение США.

«Грубо говоря, элиты разделились пополам: одни смотрят на заманчивые идеи, что глобалисты сейчас задавят Россию, потом задавят Китай – и 20-50 лет тихой беззаботной жизни, никто нас не будет разрывать. Другие – смотрят реально и говорят, что и Россию, и Китай, они не потянут разрывать, потому что если они додавят Россию, то она просто уйдёт в военный союз с Китаем, а совместный союз России с Китаем уж точно сильнее, чем США. И в таком случае для США неизбежно поражение. Поэтому реалисты в американской элите наоборот считают, что нафиг нам Украина, лучше уйти на запасные позиции, собственно, этим отчасти сдерживается и объясняется наша позиция на международной арене», – подчеркнул Васильев.

«То, что над нами смеются, что, мол, дружелюбные сильно, «леопольдовская» позиция, типа давайте жить дружно, это, на самом деле, мы не сжигаем мосты, чтобы часть американской элиты, которая сейчас идёт во власть, в первую очередь, республиканцы, они могут нас не любить, но им не выгодно с нами воевать. Соответственно, кто смотрит зашоренно, что там враги, они нас не любят, что-то еще – это неправильно. Всегда надо оценивать потенциалы, всегда надо оценивать свои интересы и считать все в деньгах, в математике», – заключил он.