Эксперт: Food stamps Зеленского в украинских условиях работать не будут

Новости Украины

Продуктовые карточки по образцу американских food stamps на Украине работать не будут, поскольку в самих США food stamps вводились не только для поддержки бедных, но и реализовывались иначе, чем это хотят сделать в «незалежной».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда у нас пытаются обсуждать что и как делается в Америке, и как оно может быть у нас, напомню, что те же самые food stamps исполняют много других функций, о которых мы даже не знаем и не догадываемся, что они могут быть. Первая функция food stamps заключается не в том, чтобы обеспечить кого-то продовольствием, а в том, чтобы фиксировать нищих на одном месте, это ограничение миграции. Вторая функция food stamps – это борьба с конкуренцией, потому что отоварить foods stamps ты можешь в крупных сетях. Таким образом, американцы поддерживают своих американских олигархов. И третий момент, почему раздаются именно продукты питания – для того, чтобы не создавать давление на рынке труда за счет демпинга. Нищим не дается возможность работать, потому что их и так обеспечивают продуктами питания. Это дополнительный функционал foods stamps. При этом деньги на эти foods stamps выделяются на закупку продуктов, и они сначала закупаются, а не как у нас – давайте вот вы сначала заплатите за ЖКХ, ну а потом чего-нибудь компенсируем», – отметил он.

«Поэтому, наверное, единственный вариант, который в наших условиях мог бы сработать – это некий аналог механизма, который использовался в Украине в «пакетах малыша» – то, что выдавалось мамам после рождения ребенка, когда тебе уже собирался набор на определенную сумму, в который что-то входило из продуктов питания. Да, здесь есть, как и везде, достаточно высокие коррупционные риски, но по крайней мере, когда получаешь продукты питания вместо денег, ты точно получаешь эти самые продукты питания. Причем – здесь и сейчас, а не получаешь некую резаную бумагу с надписью, которую потом ты может отоваришь, а может – нет», – сказал эксперт.

Напомним, Food stamps были предложены в качестве образца программы поддержки для бедных слоев населения и.о. министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павлом Кухтой в январе 2022 года в связи с ростом цен на продовольствие.

В США талоны на продовольствие foods stamps впервые были выпущены в 1939 году после Великой депрессии. Тогда это были два вида чеков – оранжевые и синие. По оранжевым можно было купить любые продукты (кроме спиртного, лекарств и продуктов, употребляемых на месте), по синим – лишь так называемые излишки (молочные продукты, яйца, свежие овощи, цитрусовые и чернослив).

Целью программы были помощь бедным и стимулирование сельско-хозяйственной отрасли – фермеры выращивали в избытке продукты, которые не могли купить малоимущие американцы. Позже, в 1961 году, в США снова запустили пилотные программы продовольственных талонов, через три года был принят закон о продовольственных талонах – Food Stamp Act, программа начала действовать на постоянной основе.

С тех пор ее несколько раз расширяли и изменяли, число участников выросло с 561 тыс. в 1965-м до 15 млн в 1974 году, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства США. В 1980-х в Штатах приняли несколько законов, предусматривающих помощь с питанием бедным слоям населения и поддержку производителей продовольствия.

Сейчас в США действует программа SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) – крупнейшая в стране федеральная программа помощи с питанием семьям с низким уровнем дохода. Участники SNAP получают пособия на карту, которая может использоваться для покупки соответствующих требованиям продуктов питания в розничных магазинах.

Средний размер пособия для получателей продуктовых талонов в США составляет $251. Согласно официальным данным, на август того же года, продовольственные талоны получали почти 41,7 млн американцев. Для участия в программе гражданин должен соответствовать ряду критериев.