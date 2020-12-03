Эксперт «Газпрома» призвал российских патриотов поумерить пыл насчёт Байдена

03.12.2020, Москва, Игорь Петров

Хотя Джо Байден имеет репутацию сторонника «зеленой» энергетики и противника нефтегазодобычи, прогнозы о том, что при нем в США будет свернута добыча сланцевых нефти и газа, – не оправдаются.

Об этом на конференции в Москве заявил считающийся близким к «Газпрому» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас принято указывать на склонность Байдена к «зеленой» энергетике. Часто можно услышать прогноз, что, в отличие от Трампа, который был лоббистом традиционной энергетики, углеводородов, Байден – сторонник Парижских соглашений и окончательно добьет американский сланец.

Но я не принадлежу к этому лагерю. Добычу в США хоронят уже несколько недель. Я уже больше месяца слышу прогнозы, что сланцевая индустрия в США развалится. Такие прогнозы мы слышали постоянно, но по многим причинам этого не происходило. И при Байдене не произойдет.

Не стоит испытывать ложных ожиданий, что Байден – это «киллер» американского сланца, который уничтожит индустрию. Этого не будет – к сожалению для нас», – сказал эксперт.

С Симоновым согласился и эксперт Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

«Избираемый президент США – это, прежде всего, президент США. Который будет работать в интересах США. С какими бы идеями не приходили и не заявляли на выборах, никто не захочет быть тем, кто поубивает местные нефтяные компании и т.д. То есть, корректировки политики в отношении сланца ожидать стоит, но не той корректировки, которая бы убила сланцевую добычу. Понятно, что этого не произойдет», – сказал Кулагин.