27.05.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Эксперт из Чуйской долины на службе Украины

Пятничное интервью советника президента Украины Мустафы Джемилева ИА Укринформ можно смело считать навеянным дымом горящей Чуйской долины. Во всяком случае, на речи этого деятеля, перманентно пребывающего под воздействием какого-то экзотического пырея, давно пора обратить пристальное внимание психиатров и наркологов.

Неистовый и неадекватный Мустафа, находясь в «творческой поездке» по США, порадовал общественность новой порцией разоблачений об ужасах,

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творящихся в российском Крыму. Вопль страстотерпца был услышан и быстренько растиражирован околохунтовскими СМИ Украины, не страдающими избытком брезгливости и критического мышления.

Джемилев же в очередной раз выставил себя надутой пустотой, пыжащейся показаться весьма информированной особой. Но на самом деле, открывший рот Мустафа выдул большой мыльный пузырь, показав цену себе и тем, кто назначил в советники и уполномоченные неисправимого блатаря с намертво загнутыми пальцами.

Итак, разоблачения.

Опережая украинские спецслужбы и разведорганы НАТО Джемилев на голубом глазу заявляет, что в Крыму создан ядерный арсенал. И даже указывает – где именно: бывший объект «Феодосия-13» (он же «Симферополь-10»), находящийся вблизи Краснокаменки, у горы Кызылташ.

Как известно, с середины 1950-х и вплоть до распада СССР «Феодосия-13» была войсковой частью «молчу-молчу» № 62047 – специально оборудованным хранилищем боеприпасов для ЧФ, включая ядерные заряды.

Ссылаясь на «своих людей в Крыму» и «источник из Москвы», Джемилев даже называет количество – 6 ядерных боеголовок. Дескать, Российская Армия восстанавливает объект; ранее к нему имели доступ грузчики из местных крымских татар, а теперь туда никого не пущают – три кольца оцепления и ходют овчарки со счётчиками Гейгера.

Что тут скажешь? Брешет Мустафа, как сивый мерин. Вблизи от Краснокаменки в настоящее время действительно дислоцирована воинская часть, но только Росгвардии. Причём, в тех же казармах, в которых несли службу солдаты Советской Армии, а за ними и ВСУ. Некоторые объекты и в самом деле используются как арсенал, но только обычных вооружений. Бывшие хранилища ядерных боеприпасов разрушены, приведены в негодность ещё при Украине и до сих пор не восстановлены. В интернете можно найти уйму свежих фотографий разрушенных ядерных хранилищ, которые никто не охраняет.

Если Джемилев считает, что ядерное оружие может храниться вместе с обычным вооружением, то ему давно пора сделать лоботомию. Не может. Совершенно другая специфика.

Но откуда дует ветер – понятно. В окрестностях Орджо, в бухте Двуякорной, Россия восстанавливает доведенный Украиной до ручки завод «Гидроприбор» – некогда совершенно секретное предприятие, на котором при СССР разрабатывались и испытывались новые торпеды (с ядерным зарядом в том числе), малые субмарины, морские мины и другое морское оружие. Завод уже вновь выполняет военные заказы из Питера. Пока небольшие, но регулярные, и есть потенциал для дальнейшего роста.

Естественно, что эта оборонная активность России в Крыму не может беспокоить малограмотного меджлисовского урку.

Джемилева также тревожит милитаризация Крыма. Закатывая глаза, этот грёбаный миротворец на тупом серьёзе рассказывает корреспонденту о переодетых в военную форму детсадовцах, по видом военных игр «разыскивающих разведчиков и что-то разминирующих». «Даже торты у них в виде танков», – делится своей попоболью злобный карлик.

Джемилев также демонстрирует осведомлённость о 22-м Армейском корпусе, дислоцированном в Крыму. По его «данным», численность АК достигает 60 – 80 тысяч военнослужащих, что, по мнению уголовника со стажем, «для такого маленького полуострова огромное количество».

Туга-печаль Мустафы в данном случае видна как на рентгене: какова бы ни была численность 22-го АК – это серьёзная сила не только для экстремистов из батальона «Крым», но и для НАТО. И, стало быть, о реванше с реконкистой остаётся только мечтать.

Кроме того, меджлисоид берётся утверждать о вреде для Крыма трассы «Таврида». Дескать, «там уже никакой экономики нет – уничтожаются зелёные насаждения, наносится ущерб экологии».

Что-то поздно Мустафа воспылал любовью к природе Крыма. Вот когда его ушкуйники загадили плато Ай-Петри, устроили кабак с помойкой у подножья Чуфут-кале, дербанили заповедники и заказники под самозахваты, – у него сердце не болело. А теперь – ну хоть в партию «зелёных» записывай. Эколог, my ass…

Но самой страшной проблемой Крыма Джемилев считает «переселение народов» с целью вытеснения крымских татар с полуострова, ссылаясь при этом на положения Женевской конвенции от 1949 года.

Так, Джемилев утверждает, что в 2014 году в Крым было переселено 250 тысяч русскоязычных из Донбасса, плюс дополнительно 15 тысяч офисных работников, специально завезенных из России.

Жителям Крыма и республиканской УФМС хорошо известно, что людей из Донбасса в Крым никто не завозил – люди приехали сами, спасаясь от войны, справедливо видя в крымчанах родственные души, которые могут понять их беды. Нюанс в том, что 250 тысяч приехавших в Крым людей – это не только сорванные войной жители Донбасса, но и армия приезжих из Украины, ринувшихся на полуостров с самыми разными целями – переоформление земли и недвижимости, налаживание уже существующего бизнеса в новых условиях, поиск работы и лучшей жизни, наконец.

Куда делись «15 тысяч офисных работников» – пусть Джемилев сам объясняет.

Но самое смачное Мустафа приготовил напоследок. Ссылаясь на данные «приезжающих в Украину наших людей», эксперт поведал, что Россия целенаправленно завезла в Крым 600 – 850 тысяч человек, «а может и целый миллион русских».

«Большое переселение народов» шизанутая «совесть народа» объясняет «высоким уровнем смертности в оккупированном Крыму» и «выдавливанием крымских татар с полуострова». По данным Джемилева, смертность в Крыму на 33% превышает рождаемость. «И впервые в истории женская смертность превысила мужскую». «Москва это всё засекретила», но от Мустафы ничего не укроется:

«Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого главы Республики Крым Аксенова. Там говорится о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями. Там так прямо и говорится: «С целью оказания психоэмоционального воздействия на крымских татар, на Меджлис крымскотатарского народа, которые ведут украинскую пропаганду и не признают аннексию рекомендуется…» И указываются планы: массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, и самое гнусное – активизация деятельности радикально настроенных к крымским татарам патриотических русских организаций. То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни».

Давно не секрет, что у Джемилева плохо обстоят дела не только с науками, но и с головой, годящейся для ношения бараньей шапки. Однако, в этом пассаже карлик прыгнул выше головы.

Далее по тексту старый маймун сообщает, что «документ» был предъявлен в Киеве иностранным послам ещё в марте этого года, однако, судя по тишине в прессе, то ли послы не собрались, то ли они посчитали, что их кормят откровенной туфтой.

Демографическая ситуация в Крыму секрета не представляет и её показатели без проблем публикуются в открытых источниках. Из которых, например, можно легко выяснить, что население Крыма неуклонно сокращалось в период с 2001 по 2014 год, а последние три года показывает неуклонный рост.

Но не вдвое.

Джемилев плохо себе представляет, что такое миллион приехавших в Крым на постоянное место жительства, если по его же заявлению, «60 тысяч – это очень много».

Сие означает, например, что приехавших надо обеспечить жильём, которое переезжающие с собой не привезут. Быстро жильё для миллиона людей не построить. Следовательно, их придётся размещать где придётся: на вокзалах, в конторах, гостиницах, полуподвалах, бытовках и всяческих времянках. Весь Крым в это время будет завален штабелями стройматериалов. Но именно такой картины в Крыму как раз не наблюдается. Строительство идёт, и достаточно бурное, но не для миллиона новых жителей уж точно.

Чтобы сделать приятное Джемилеву напоследок, сообщаем: по прогнозам демографов, быстро развивающиеся города Крыма Симферополь и Севастополь, население которых приближается к 500 тысячам, станут миллионниками к 2030 году. Правда, к этому времени наверняка издохнет один старый ишак, возомнивший себя крымской Кассандрой.