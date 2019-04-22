Эксперт из Донбасса охладил победоносный пыл Куригиняна

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Пётр Порошенко разгромлен на выборах благодаря героическим усилиям Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил московский публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Порошенко разгромлен полностью и потрясающим способом. Это значит, всё, что орали, все эти константы Порошенко – на них на всех крест. И это произошло за счёт героических усилий Донбасса, которому надо низко поклонится за это, потому что он сломал хребет этой политической твари. И это произошло за счёт определённой позиции России, триумф которой мы сейчас и наблюдаем», – сказал Кургинян.

Правда, он тут же признал, что дальше «ничего хорошего в пределах этой украинской политики быть не может».

«Люди проявили несерьёзность. Они просто не сказали простую вещь: «Если мы так ошиблись в Порошенко, то хоть теперь-то мы должны выбрать что-нибудь серьёзное». А они до сих пор несерьёзны, это очень плохо», – сказал Кургинян.

Его победоносный пыл охладил донецкий социолог Евгений Копатько, указав, что Пётр Порошенко всё ещё не разгромлен, а просто ушёл в «оппозицию».

«А почему мы решили, что это «сокрушительное поражение»? 25% – я считаю от обратного. Если они отползут, перегруппируются, то, как минимум, они сохранят свои силы и позиции на националистическом фланге, его объединят. Почему бы нам с этой стороны не посмотреть на проблему?» – сказал Копатько.