Перспектива подготовки на 2026 год неких военных сценариев против Приднестровья выглядит вполне осязаемой в случае сохранения у власти в Молдове режима, называющего Россию своим стратегическим врагом.

Об этом заявил ПолитНавигатору директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при Правительстве Москвы Игорь Шорников, комментируя озвученные в британской прессе агрессивнее планы Лондона в отношении Левобережья Днестра.

«За годы СВО Молдова и так фактически превратилась в логистический хаб НАТО по обеспечению войны на Украине. И воздушное пространство Молдовы, и железнодорожные, и автомобильные ее пути активно используются для поддержания боеспособности ВСУ. Судя по решимости «коалиции желающих» продолжать вести войну против России чужими руками, в их планах значение Молдовы будет только возрастать. И, конечно, российский воинский контингент у них под боком – это серьезнейшая помеха, которую следовало бы устранить», – отмечает эксперт.

Он напомнил, что в феврале 2023 года уже произошел эпизод на приднестровской границе, чуть было не закончившийся украинским вторжением в ПМР.

«Инициатором готовившейся военной операции тогда была, по всей видимости, Британия. В тот момент Майя Санду не решилась дать добро на агрессию. Сейчас и политическая ситуация в Молдове, и ситуация на украинском фронте крайне неблагоприятны для глобалистов, а потому от них можно ожидать любых авантюр», – говорит Игорь Шорников.

Однако угроза дестабилизации в регионе именно сейчас, накануне нынешних парламентских выборов, представляется эксперту сомнительной.

«В Молдове просто не накоплен достаточный военный потенциал для того, чтобы осуществить «блицкриг» против Тирасполя. Общество к этому не готово совсем. Очень неудобный сейчас момент и для выделения на такую авантюру достаточных сил из резервов ВСУ. Украинский фронт и так трещит во многих местах. Поэтому подготовку к ликвидации российского военного присутствия на Днестре будут вести после стабилизации режима Санду, после зачистки политического поля Молдовы от остатков оппозиции и после установления контроля над управляемостью Гагаузии», – заявил директор ИСПИРР.

Он считает, что в Лондоне и Брюсселе уже практически смирились с перспективой тактического поражения на Украине, поэтому сейчас озабочены созданием на базе остатков Украины, а также Молдовы и Румынии удобного плацдарма для нового, более масштабного конфликта против России.