Эксперт из США: Украина потеряет выход к Черному морю

Константин Серпилин.  
17.12.2023 18:05
  (Мск) , Нью-Йорк
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Дзен, Новороссия, Украина


У Киева нет шансов вернуть отошедшие к России территории – чтобы не терять людей, самой разумной для Киева будет скорейшая капитуляция.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева нет шансов вернуть отошедшие к России территории – чтобы не терять людей,...

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«Немцы и французы солгали русским о Минских соглашениях. Американцы врали русским во всём. И кому русские будут доверять в этом вопросе? Доверять некому. А если ты не можешь доверять, то у тебя не получится вести переговоры.

А если ты не можешь целям, которые не подлежат обсуждению? А украинцы выдвинули именно такие нереалистичные позиции: что русские должны отступить к граница 1991 года, передать своё правительство международному суду, выплатить репарации. Этого не произойдёт, это глупо.

Это совершенно нереально. И все говорили об этом Зеленскому. Послушай Лаврова, Путина и всех, кто говорит по этому поводу – они далеки от капитуляции» – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что, чем быстрее Киев подпишет капитуляцию сам, тем меньше людей и территорий потеряет.

«Украине придётся согласиться на конкретные вещи. Но чем скорее Украина согласится на это, тем скорее закончится война, и тем больше территорий сохранит Украина.

Киев никогда не вернёт Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк и Крым. Но сейчас они ещё могут удержать всё остальное. Но если они продолжат этот конфликт, и он продолжится – если русские пойдут вперёд и принудят украинцев к отступлению, то в конечном итоге они могут захватить Сумы, Днепропетровск, Николаев, Одессу. Что означает, что в будущем украинцам будет отказано во всём черноморском побережье», – добавил эксперт.

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