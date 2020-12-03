Эксперт: «Как политик Зеленский – уже всё. Донбассу возвращаться некуда»

03.12.2020, Киев, Игорь Петров

Избиратели Владимира Зеленского в своё время голосовали за него, потому что надеялись на прекращение войны. Однако президент-комик обманул и, тем самым, лишил себя политического будущего.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проблема самого Зеленского, он за неё уже заплатил и заплатит еще в будущем, он заплатил своей репутацией. Этот президент заплатил своей жизнью, своей карьерой за игнорирование этого социального запроса. То есть, он уже «всё» как политик, он ещё может доработать до конца своего срока, он может оставаться в нише какой-то популярности, но как политик после антирейтингов 60% – всё.

Мы об этом говорили в 2018 году Петру Алексеевичу, что всё. То есть, вы можете даже на первом месте находиться, но если у вас такой антирейтинг – всё. Вы уже нишевый политик, вы уже не можете стать президентом, вы не можете объединить страну.

В 2014 году мы распадались на майдан и антимайдан, и этим воспользовались внешние игроки с обеих сторон. Вот как возвращаться Донбассу в страну, где запрещен публично русский язык, где герой Бандера, где взят курс на интеграцию в НАТО? Куда им возвращаться? Их дома нет, их дом сгорел», – сказал политолог.