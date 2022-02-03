Эксперт-китаист: Россия спасает имидж КНР и должна этим воспользоваться

03.02.2022  21:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спорт, США


Россия не позволила Западу сорвать зимние Олимпийские игры в Китае.

Об этом в своем видеоблоге заявил китаист Николай Вавилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не позволила Западу сорвать зимние Олимпийские игры в Китае. Об этом в своем...

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«Запад предпринял максимальные усилия для того, чтобы изолировать Пекин, показать всему миру, что будущий потенциальный мировой лидер не способен привлечь на свою сторону значительное количество государств. В Пекин приезжает только один лидер крупного западного государства – президент России Владимир Путин.

На Си Цзиньпина оказано максимальное давление, и только Россия делает эти игры из азиатских реально мировыми. Если бы не она – авторитет Китая сильно бы упал», – сказал Вавилов.

Он отмечает, что из западноевропейских лидеров в Пекин приедут только президент Сербии Александр Вучич, президент Польши Анджей Дуда и принц Люксембурга. Из республик бывшего СССР будут все лидеры государств Средней Азии, а Украина и Прибалтика проигнорируют мероприятие, страны Закавказья будут представлены слабо. Для сравнения: на Олимпиаде в 2008 году присутствовало 80 лидеров.

«Без РФ, в условиях сопротивления США, приходу Китая к глобальной власти при всей своей экономической мощи Пекин не может установить свою власть над Европой. Никакя китайская власть невозможна без поддержки РФ. В Китае это очень хорошо осознают, и наша дипломатия и СМИ должны это знать.

Если Китай будет стремиться к установлению мировой гегемонии, у России роль далеко не подчиненная и второстепенная. Эту роль нужно осознать, чтобы получить максимум от взаимодействия с Китаем на протяжении всего 21-го века», – сказал Вавилов.

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