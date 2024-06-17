«Эксперт» Клочок стращает зрителей укро-ТВ: Путин повсюду – Корея, Израиль, Молдова!

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В ближайшем будущем может вспыхнуть конфликт на Корейском полуострове, который понизит интерес Запада к Украине так же, как война Израиля с Палестиной. Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил украинский политический эксперт Валерий Клочок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Японцы изменили у себя Конституцию, они запускают процесс милитаризации. А мы знаем, что, когда Япония милитаризируется, то это не поздоровится всем в Восточной Азии. Это понимает Россия. И в последнее время происходят очень серьёзные провокации со стороны Северной Кореи. На первый взгляд, это может казаться какой-то банальностью, запуски дерьма на Южную Корею, которая отвечает громкоговорителями с пропагандой на границах», – сказал Клочок.

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«Но то, что Путин спит и видит какую-то провокацию на Корейском полуострове, это очевидно. Об этом говорят в самой России. Ему интересна эта история, точно так же, как была интересна история с началом террористической войны ХАМАС против Израиля. Любой кипиш в любой точке мира ему на руку. Посмотрим к осени ещё на Молдавию. Не исключаю, мы увидим интересные вещи», – добавил эксперт.