Эксперт: Коронавирус лютует в Белоруссии, но об этом молчат

07.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Власти Белоруссии единственные из стран региона демонстративно отказались вводить официальный карантин, отрицая угрозу коронавируса. Такие действия чиновников, предпочитающих делать вид, будто бы ничего опасного с эпидемией не происходит, являются халатностью, граничащей с преступностью.

Об том «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Юрий Баранчик. Он подверг скепсису сообщения о передовой медицине в Белоруссии, позволяющей не бояться вспышек коронавируса.

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«Несомненно, власти проявляют халатность, граничащую с преступной относительно того, что они не предпринимали в течение марта месяца практически никаких мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

В результате сейчас рост в Белоруссии вышел на очень серьезные цифры. С учетом очень плохой материально-технической базы белорусских больниц и поликлиник, все это грозит тем, что эпидемию будет достаточно сложно остановить.

Люди умирают, при этом, ни родственники, ни общественность не в курсе происходящего. Целыми зданиями банков и отдельных поликлиник происходит эвакуация уже зараженных», – сказал Баранчик.

По его мнению, когда вскроются масштабы распространения заболевания, замалчиваемые властями, «последствия для белорусской экономики будут очень серьезными».