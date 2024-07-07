Эксперт: Лейбористы не сменят русофобский курс Британии

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Победившая на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия продолжит поддержку Киева и попытки склонить к себе глобальный Юг, однако эффективность этой политики будет напрямую зависеть от способности преодолеть внутренние кризисы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В части взаимоотношений с РФ и украинского трека, мы, конечно, не увидим никаких изменений, потому что это межпартийная принципиальная позиция всего политического истеблишмента. Поэтому не стоило ожидать от лейбористов иных заявлений, кроме как уверений в неизменной поддержке Украины, Киева и заявлений о том, что они, конечно, будут всячески способствовать защите Европы от «российской агрессии», – сказала Годованюк.

Она подчеркнула, что коренных изменений не предвидится.

«Лейбористы будут укреплять связи с Европой и попытаются выйти, как они заявляют, на некий глобальный уровень для того, чтобы перетянуть голоса глобального Юга на сторону Соединённого Королевства. Но успех их внешней политики, конечно, будет зависеть, в первую очередь, от успеха их внутренней политики. Потому что именно преодоление внутриполитических и экономических кризисов сейчас для лейбористского правительства будет составлять главную задачу для того, чтобы подтвердить тот кредит доверия, который им высказал электорат», – добавила эксперт.