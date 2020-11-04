04.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Эксперт: Лукашенко хочет по примеру Пашиняна ввязать Россию в войну


Президент Белоруссии Александр Лукашенко ни при каких условиях не откажется от власти и развяжет в стране гражданскую войну.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Лукашенко не уходит, гражданская война гарантирована. Тут не Россия принимает решения, а Лукашенко. Так в 1939 году решение о вхождении Франции и Англии в войну принимала Варшава.

Когда начнется заварушка, Лукашенко нужно будет доказать, что это внешнее воздействие: поляки, литовцы, украинцы. Если это вторжение, то возникает казус Пашиняна. Нужно, чтобы вошла Россия и воевала за Лукашенко, проливая кровь белорусов. Чтобы ее проклинали как оккупанта. А Лукашенко будет махать руками из кустов», – сказал Суздальцев.

Он прогнозирует, что белорусские протесты не утихнут, и к власти придет крайняя оппозиция, «которая приложит все усилия, чтобы Белоруссия ушла по украинскому пути».


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