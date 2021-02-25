Эксперт: Медведев отомстит Лукашенко

25.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Куратором всего белорусского направления российской политики станет экс-президент РФ, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Для руководства Белоруссии это не сулит ничего хорошего и является дополнительным поводом напрячься.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт по белорусско-российским отношениям Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трухан напомнил, что между Медведевым и Лукашенко существует личная неприязнь, а бывший президент России не прощает обид и может быть жестким.

«Медведев – это не плюшевый мишка, и еще неизвестно, кому повезет. То, что в Белоруссии разгоняется впечатление, что мощный Лукашенко вертит Медведевым как хочет, не стоит так думать. Мне вообще сказали люди, которые его знают, сказали следующую фразу: «Если бы в 14-м году Медведев был президентом, то мир разлетелся бы в труху». Это мне сказали конкретно. Он совершенно таким («белым и пушистым») не является, – у него своя лексика, он довольно интеллигентный человек, в этом плане он не такой, может быть, жесткий и резкий, как Путин внешне, но он совершенно не мягкая игрушка…

Он не обидчивый, он просто злопамятный. Его основное отличие от Путина, люди говорят близкие и знающие, что Путин простить может, а Медведев никогда», – заявил Трухан.

Напомним, ранее Лукашенко и Медведев не раз обменивались критикой в адрес друг друга, а во время недавнего визита белорусского президента в Сочи, у Медведева не нашлось времени для встречи с ним из-за «плотного графика».