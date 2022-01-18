Эксперт-международник: «Мягкая сила» устарела, России пора быть «сильным миротворцем»

Молниеносная спецоперация стран ОДКБ в Казахстане впервые наглядно показала организацию именно как военно-политический блок.

Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения геополитических раскладов возрастает степень ответственности России за то, что происходит на постсоветском пространстве. Количество зон напряжений растет, не только Южный Кавказ, вся Центральная Азия становится зоной напряжения. И понятно, что Россия стоит сегодня на пороге вообще смены своей внешней политики.

Концепция «мягкой силы» уже устарела, она давно не отвечает никаким современным требованиям. Вместо этого должна быть принята концепция – Россия сильный миротворец, как вариант. Потому что возрастает роль миротворческой функции России на достаточно значительном евразийском пространстве.

Сегодня у нас стоит база 4 тысячи человек в Армении, и миротворцы 2 тысячи человек, и наша база в Таджикистане 6 тысяч человек, и миротворческая функция в Приднестровье, где тоже напряжённая ситуация, и в Абхазии. И вот сейчас Казахстан – ОДКБ впервые проявил себя не просто как политический блок, а как военно-политический блок. И эта ситуация будет нарастать», – сказал эксперт.