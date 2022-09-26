Эксперт МГУ: Крымская модель не подойдёт для присоединённых после референдума территорий

Новые территории, которые присоединятся к России по итогам референдума, вряд ли будут развиваться по модели Крыма – путем масштабных денежных вливаний. Нужно разработать беспрецедентные экономические льготы, например, для морских портов, которые обеспечат самостоятельный заработок. Но перед приходом инвестиций необходимо решить главный вопрос – ликвидации военной угрозы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» сказал доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый референдум вообще-то планировался в конце весны 2014 года. Он тогда еще планировался, но были определённые переговоры, приезжали в Москву представители США, и отмашка дана была обратно. Слава Богу, через восемь лет, свершилось то, чего эти люди ждали. Для нас это событие в чреде того, что было, а для них это – эпохально, до и после. Так что, в данном случае, мы рады за них и надеемся, что это будет не просто эффект чисто юридический, но и в других вопросах. Там есть немного другие аспекты. К примеру, одно дело, когда присоединили Крым, вложили средства, начали строить дороги, мост и пр., но те территории, которые присоединяются, значительно больше, с перспективой (прибавления – ред.) других территорий. И с их точки зрения, тот механизм, который применялся для Крыма, может быть, не очень подойдет. Помимо такого рода деятельности, нужны действия другого характера. Может быть, порто-франко (порт с беспошлинным ввозом и вывозом продукции – ред.) создать, более свободные зоны, потому что вкладывать так, как вкладывали в Крым, не уверен, что получится, с учетом того, что этот референдум и дальнейшие события эскалации не отменяют. Она, скорее всего, будет усиливаться», – пояснил Ставицкий.