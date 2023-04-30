Эксперт на крымском ТВ так вошел в раж с угрозами ВСУ, что забыл про Херсон

Любовь Смирнова.  
30.04.2023 03:01
  (Мск) , Севастополь
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Масштабная операция с захватом какого-либо российского города закончится объявлением Украине полномасштабной войны с бомбардировками городов и укреплений. По этой причине за год СВО ничего, кроме вылазок и атак БПЛА на приграничные районы со стороны украинских боевиков не предпринимается.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Масштабная операция с захватом какого-либо российского города закончится объявлением Украине полномасштабной войны с бомбардировками...

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«По поводу запрещённого в Российской Федерации «Азова» – у них есть кормовая база, называется «Нацкорпус». Это политическая организация неонацистского толка, которая подпитывает «Азов» военными кадрами, политическими активистами и донатами. Речь идет о десятках тысяч молодых людей по всей стране. Поэтому они достаточно быстро восстановят свои силы, потому что у них есть серьёзная база такая из «комсомольцев». Это первый момент, – отметил он.

– Второй момент: если они приведут армейскую операцию на территории России, для них это всё закончится плачевно. Общевойсковая операция с захватом какого-либо российского города приведёт к объявлению войны со стороны Российской Федерации и уничтожению Украины, как государства уже средствами массового поражения. Поэтому они, если вы обратили внимание, кроме диверсионных вылазок за год так ничего и не сделали, не залезли на нашу территорию. Потому что это чревато для них.

(А как же Херсон, где до недавнего времени работал сам Живов?! – прим. ред).

У нас была война, Чеченская антитеррористическая компания. Но там совершенно другая история была, всё-таки Чечню планировалось в любом случае вернуть в состав России, а здесь мы же не с мятежным регионом разбираемся.

Допустим, в Чечне не использовались некоторые виды оружия, ФАБы не кидали. То есть, контртеррористическая операция имеет существенные ограничения, их там довольно много поэтому. Поэтому не совсем уместно сравнивать с Чечнёй.

А, во-вторых, то, что получалось у чеченцев, у украинцев не получится. Они не смогут ничего выторговать. Думаю, они просто добьются того, что президент наш разозлится до такого состояния, что отдаст приказ вести ракетно-бомбовые удары по украинским городам и укреплениям. Они просто играют с огнём, что для них закончится чревато».

По словам эксперта, те же американские кураторы будут всячески сдерживать украинских боевиков от атаки на Курскую или Белгородскую области. Равно как и от масштабной атаки на Крым.

«У них тут есть, куда наступать, у них все основные силы сосредоточены здесь, на Южном фронте, на Херсоне и Запорожье, где-то в Луганской области собираются в контратаку идти. Курс и Белгород для них чревато идти.

Американцы же сдерживают украинцев от нападения на Крым, в том числе стреноживают их постоянно медийно. И они же прекрасно понимают, что, как только первые танки с украинскими флагами заедут на международно-признанные территории России, — это всё может закончиться неконтролируемой ядерной эскалацией, и война приобретёт совершенно другие масштабы», – убежден Живов.

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