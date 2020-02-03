03.02.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Эксперт напомнил: «Союзник» Лукашенко вечно шантажировал Россию


Президент Белоруссии Александр Лукашенко регулярно пытается использовать в личных целях проблемы, которые возникают у России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, дружба Лукашенко с Россией ограничивается дешевыми энергоресурсами и безвозвратными кредитами.

«Так всегда было и всегда будет, пока Лукашенко находится у власти. Но давайте говорить прямо, все-таки, Белоруссия по-прежнему остается самым тесным, близким союзником Российской Федерации.

Да, позиции Лукашенко всегда отличались подобными подходами. Мы друзья, братья навек, пока идет бесплатная нефть, газ и прочее. Как только идет речь о том, чтобы цены хоть как-то привести в определенный порядок, чтобы они хотя бы не были ниже, чем для российских потребителей, тут сразу же возникают резкие высказывания, действия, направленные на сближение (с Западом).

Еще с Украиной Ющенко это было, потом с Украиной Порошенко, с Украиной Зеленского будет точно так же. В этом, собственно, говоря, и заключается хитрая тактика и стратегия господина Лукашенко.

Как только есть возможность надавить как-то, как он считает, на Россию, надо этой возможностью пользоваться. А дальше выторговывать себе дополнительные экономические преференции. Так что в этом плане подходы Лукашенко не изменились», – заявил Корнилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть