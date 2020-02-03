Эксперт напомнил: «Союзник» Лукашенко вечно шантажировал Россию

03.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко регулярно пытается использовать в личных целях проблемы, которые возникают у России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, дружба Лукашенко с Россией ограничивается дешевыми энергоресурсами и безвозвратными кредитами.

«Так всегда было и всегда будет, пока Лукашенко находится у власти. Но давайте говорить прямо, все-таки, Белоруссия по-прежнему остается самым тесным, близким союзником Российской Федерации.

Да, позиции Лукашенко всегда отличались подобными подходами. Мы друзья, братья навек, пока идет бесплатная нефть, газ и прочее. Как только идет речь о том, чтобы цены хоть как-то привести в определенный порядок, чтобы они хотя бы не были ниже, чем для российских потребителей, тут сразу же возникают резкие высказывания, действия, направленные на сближение (с Западом).

Еще с Украиной Ющенко это было, потом с Украиной Порошенко, с Украиной Зеленского будет точно так же. В этом, собственно, говоря, и заключается хитрая тактика и стратегия господина Лукашенко.

Как только есть возможность надавить как-то, как он считает, на Россию, надо этой возможностью пользоваться. А дальше выторговывать себе дополнительные экономические преференции. Так что в этом плане подходы Лукашенко не изменились», – заявил Корнилов.