Эксперт: Наступил самый удобный момент для физического исчезновения Зеленского

25.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Физическое исчезновение избранного, но официально не вступившего в должность, президента Зеленского возвращает всю ситуацию на Украине в исходное предвыборное положение.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил киевский журналист Владимир Скачко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скачко, в случае, если с Зеленским именно сейчас что-то случится, Порошенко получит возможность спокойно и законно продлить свои полномочия на неопределенный срок. В то же время, кошмар скорого роспуска сразу же перестанет преследовать националистическое большинство Верховной Рады.

«На сегодняшний день он же даже не избранный президент. Центризбирком Украины официально его не зарегистрировал – исчезни он сейчас, на данный момент, он даже еще не шестой президент Украины, он просто человек, который выиграл президентские выборы. Если он куда-то сейчас денется, если Игорь Коломойский скажет: «Я тебя породил, я тебя и убью», президент Порошенко дальше будет править и организовывать выборы. Это по законам Украины, как бы кому ни хотелось это оспорить.

Сейчас против Зеленского готовят два важных момента – чтобы он так и не вступил в свою власть или вступил в нее ущербно. Первый момент – они хотят убрать главу Конституционного суда, который по Конституции принимает присягу нового президента. А некому принимать присягу – начнутся новые игрища и сразу ставится под сомнение даже процедурная легитимность вступления в должность. И второе – они постараются любым путем не дать ему распустить Верховную Раду, потому что Рада в том составе, как она представлена в Украине сейчас, не даст Зеленскому осуществить ни одного его начинания», – отметил Скачко.