Эксперт назвал два сценария исчезновения Украины

17.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Агрессивная русофобская пропаганда привела к значительному росту количества «самостийников» на Украине, и этот процесс практически не остановить.

Об этом на пресс-конференции рассказал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, Украину, скорее, ждет не развал, а исчезновение.

«Страшно то, что сейчас случается с душами и умами людей. Когда-то на Украине были десятки антирусски настроенных сепаратистов, потом их стало тысячи, потом появились продажные ненавистники России.

Последние пять лет идет процесс воспитания уже миллионов. Если этот процесс мы не остановим, то это ни с чем не сравнится. Это все мелочи. Это производное.

Главное – в людях. Если сейчас это не остановить, то чем закончится – неведомо», – сказал он.

При этом, по мнению Шишкина, политики будут препятствовать развалу Украины, однако есть несколько вариантов развития ситуации.

«Никакого распада не позволят. Либо все останется как сейчас, будет идти процесс обнищания населения, развал экономики, уменьшение численности, но постепенно все больше будет выкристаллизовываться Россия из Украины.

Либо будет воссоединение с Россией в полном объеме. Нужно понимать, что все процессы, которые сейчас происходят, они были запущены в результате распада СССР. Не устранив первопричину, мы никогда не устраним следствие», – резюмировал эксперт.