02.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, История, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Эксперт назвал две «красные линии», которые Москва прочертила для Киева

Россия не допустит активизацию военного присутствия Украины в Донбассе и не пойдет навстречу руководству Украины, пока оно толерантно к бандеровской идеологии.

Об этом на ютуб-канале PolitWera заявил Александр Сосновский, шеф редактор аналитического портала World Economy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Первая (красная) линия – это любые попытки насильственного захвата власти на востоке Украины, то есть любые попытки которые будут сделаны Украиной по усилению военного присутствия на востоке Украины.

Я думаю, Россия этого не допустит.Это первое и самое важное.

Второе – присутствие бандеровской нацистской линии в руководстве Украины терпеть никто не будет и никто не может.

И до тех пор, пока такое присутствие есть, Россия будет всегда находиться на расстоянии от тех, с кем могли бы говорить на Украине.

Если эта линия вдруг начнет двигаться в сторону России, то есть, допустим, будут пытаться переносить бандеровские идеи в том числе в Россию, будут пропагандировать эти идеи, это пойдет более сильным потоком в интернете, – я думаю, что для России это тоже будет красной линией, потому что для России бандеровщина и нацизм – это те понятия, через которые переступить никто не может», – заключил Сосновский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть