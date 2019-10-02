Эксперт назвал две «красные линии», которые Москва прочертила для Киева

02.10.2019, Киев, Игорь Петров

Россия не допустит активизацию военного присутствия Украины в Донбассе и не пойдет навстречу руководству Украины, пока оно толерантно к бандеровской идеологии.

Об этом на ютуб-канале PolitWera заявил Александр Сосновский, шеф редактор аналитического портала World Economy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая (красная) линия – это любые попытки насильственного захвата власти на востоке Украины, то есть любые попытки которые будут сделаны Украиной по усилению военного присутствия на востоке Украины.

Я думаю, Россия этого не допустит.Это первое и самое важное.

Второе – присутствие бандеровской нацистской линии в руководстве Украины терпеть никто не будет и никто не может.

И до тех пор, пока такое присутствие есть, Россия будет всегда находиться на расстоянии от тех, с кем могли бы говорить на Украине.

Если эта линия вдруг начнет двигаться в сторону России, то есть, допустим, будут пытаться переносить бандеровские идеи в том числе в Россию, будут пропагандировать эти идеи, это пойдет более сильным потоком в интернете, – я думаю, что для России это тоже будет красной линией, потому что для России бандеровщина и нацизм – это те понятия, через которые переступить никто не может», – заключил Сосновский.