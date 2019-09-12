Эксперт назвал две проблемы, которые нанесут тяжёлый удар по рейтингу Зе

12.09.2019, Киев, Игорь Петров

Осенью уровень поддержки Зеленского украинцами упадет из-за проблемных моментов, связанных с коммуналкой и созданием рынка сельхозземель.

Об этом в эфире телеканала Politeka.Online заявил политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Высокий уровень поддержки для Зеленского – это как аплодисменты. Ему нужно это.

Но еще до конца года нас ждут проблемные моменты, где уровень поддержки может снизиться. Это тарифная проблема. Начало отопительного сезона. Критика вырастет, и проблемы вырастут.

Второе – создание рынка сельскохозяйственной земли. Это неизбежные конфликты.

Реформа сама будет в следующем году, но мораторий будут снимать уже до конца года, и тут будут и политические конфликты, и какие-то протестные акции.

Это два обстоятельства, которые смогут сработать в минус по уровню поддержки», – сказал Фесенко.