Эксперт назвал критическую причину размещения ТЯО в Белоруссии

Елена Острякова .  
29.03.2023 18:27
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, ЯО


Решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии было принято в результате накопления критической массы угроз со стороны Запада.

Об этом в интервью информагентсву «Белта» заявил белорусский военный эксперт Александр Алесин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии было принято в результате накопления...

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«Еще один важный элемент – это завершение строительства базы ПВО США на территории Польши в районе города Слупска. Эта база должна содержать ракеты, которые будут бить российские стратегические носители на взлете. Замысел такой: если эти ракеты достигнут территории США, нужно будет ловить каждую боеголовку, то здесь ракету можно сбить над территорией России во время старта и парализовать все боеголовки, которые там размещены.

Конечно, РФ не может оставаться безучастной к угрозе своему стратегическому потенциалу. Эта критическая масса накапливалась долгие годы. После того, как в Польше были созданы постоянная база американских войск и хранилище американской техники на случай разворачивания больших контингентов, и вишенка на торте – безумное решение о поставке боеприпасов с обедненным ураном, тут Путин не выдержал», – сказал Алесин.

Он добавил, что Польша создала группировку истребителей-бомбардировщиков Ф-16, которые могут нести крылатые ракеты с дальностью от 360-900 км, что создает угрозу Белоруссии и Калининградской области. Теперь российское ТЯО покрывает всю территорию Польши и Стран Балтии.

«Появления тактического ядерного оружия в Белоруссии резко повышает риски его применения. Сейчас ТЯО не находится в войсках. Это первый случай, когда оно будет приближено к району потенциальных боевых действий. Это очень серьезный аргумент», – отметил Алясин.

О стратегических угрозах России, исходящих с территории Польши, ранее сообщали и российские эксперты. За две недели до начала СВО президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой разместить в Харьковской области несколько дивизионов передвижных комплексов ПРО THAAD и радиолокационной станции AN\TPY с дальностью обнаружения ракет до 1000 км. Эта станция могла парализовать три ракетных соединения в европейской части РФ. Она бы подавала сигналы американской базе в Польше, на которой размещены новейшие ракеты RIM-161 Standard Missile. Они способны сбивать российские межконтинентальные ракеты.

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