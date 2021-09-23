Эксперт назвал покушение на Шефира «черным лебедем» для Разумкова

23.09.2021 14:24 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира станет для президента Украины Владимира Зеленского поводом для давления на фрондирующих «слуг народа», в первую очередь – на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что политические последствия будут. Наверняка они проявятся в ужесточении политики по отношению фрондирующей части «слуги народа» и, скорее всего, первым это почувствует на собственной шкуре спикер Верховной Рады», – сказал Золотарев.

Он считает, что глава офиса президента Андрей Ермак никак не причастен к покушению.

«Ермаку в этой ситуации абсолютно нет мотива, он и так аппаратно переиграл Сергея Натановича. Это надо отметить. Его позиции сейчас несравнимо сильнее», – считает эксперт.

Он говорит, что версии о причастности зампреда президентской фракции Николая Тищенко тоже не имеют под собой основания.

«Мне кажется, это не тот уровень. «Коля Оболонский», «Котлета», как его называли – это не тот уровень», – полагает политолог.

Он не исключает, что покушение будет использовано чтобы стравить сторонников Зеленского между собой.

«Нельзя исключать, что третья сторона попытается повесить это на кого-то из команды Зеленского. В девяностые годы это было очень часто, когда надо было столкнуть две группировки, что братва друг друга истребляла. Опера Шестого управления, которое этим занималось, очень часто прокручивали такие операции», – напоминает политолог.

По его прогнозу, «Слуг народа», и, в первую очередь, спикера парламента, очень скоро начнут прессовать.

«Без последствий не обойдётся. Через неделю депутатов попытаются построить. Есть 178-180 верных Зеленскому в «большинстве», которые всегда чётко прислушиваются к мнению президента. Есть те, кто ориентирован на своих отцов содержательный, есть те, кто просто фрондирует. Надо навести порядок. Посмотрим на поведение депутатов на голосовании по деолигархизации. Депутаты заметно занервничали, их это новость, будем говорить так, напрягла. Они прекрасно понимают, что за них возьмутся.

И возьмутся за Разумкова. Если раньше я считал, что выяснение отношения со спикером может затянуться на довольно продолжительный период, то ход событий для Разумкова – это тот самый «чёрный лебедь», который рискует оставить его без кресла в тот момент, когда он ещё не успел окопаться, укрепиться.

Мы до конца не знаем, от кого прилетел этот «привет». Понятно, что поле конфликтов вокруг Банковой умножилось. Достаточно много обиженных, достаточно много тех, кто желает, чтобы Зеленский побыстрее собрал вещи и ушёл», – сказал Золотарев.