Эксперт назвал самый вероятный сценарий для Донбасса

11.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина не решит проблему Донбасса при нынешней власти.

Все придет к тому, что конфликт будет заморожен и обретет среднюю форму между киприотским и молдавским.

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Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, при этом произойдет небольшая разрядка отношений между Киевом и ЛДНР.

«Вероятность реализации «Минских соглашений» – 10%, вероятность эскалации войны – 20%, вероятность замораживания конфликта – 70%.

Пока что трек такой я вижу.

Политического решения не будет. В то же время пройдет военно-гуманитарная деэскалация.

То есть, армию немного отведут, стрелять станут меньше, пересекать границу станет лучше, мост где-то достроят, может быть, пустят даже поезда.

Произойдет разрядка в регионе, но разрешения конфликта не будет. Будет что-то среднее между киприотско-молдавской ситуацией», – заявил Бортник.