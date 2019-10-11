Эксперт назвал самый вероятный сценарий для Донбасса
Украина не решит проблему Донбасса при нынешней власти.
Все придет к тому, что конфликт будет заморожен и обретет среднюю форму между киприотским и молдавским.
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Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам эксперта, при этом произойдет небольшая разрядка отношений между Киевом и ЛДНР.
«Вероятность реализации «Минских соглашений» – 10%, вероятность эскалации войны – 20%, вероятность замораживания конфликта – 70%.
Пока что трек такой я вижу.
Политического решения не будет. В то же время пройдет военно-гуманитарная деэскалация.
То есть, армию немного отведут, стрелять станут меньше, пересекать границу станет лучше, мост где-то достроят, может быть, пустят даже поезда.
Произойдет разрядка в регионе, но разрешения конфликта не будет. Будет что-то среднее между киприотско-молдавской ситуацией», – заявил Бортник.
Спасибо!
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