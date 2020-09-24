Эксперт назвал участников партизанской информационной сети в России

24.09.2020, Москва, Елена Острякова

Запад ведет партизанскую войну против России на ее территории при помощи новых медиа.

Об этом сегодня на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новые медиа, которые либо существуют постоянно, типа комплекса МБХ, либо ситуативно возникают, типа Нехты, действуют оперативно, поймать их абсолютно невозможно, проследить финансирование трудно, но методички абсолютно перекликаются.

Что позволяет говорить о создании информационной партизанской сети на территории постсоветского пространства, которая действует исходя из глобальных стратегических планов Запада», – сказал Мухин.

Второй категорией участников этой партизанской войны он назвал зарубежных блогеров.

«Зря наша официальная система противодействия довольно легкомысленно относится к этой категории населения. Это, как правило, выходцы из России, действуют не в нашей правовой юрисдикции, поэтому воздействие на них крайне затруднено. Но им, судя по их оговоркам с соцсетях, обещаны очень широкие полномочия в период беспорядков», – заметил Мухин.

Среди наиболее влиятельных блогеров он назвал Рустема Адагамова (Чехия), Дмитрия Губина (Германия), Марка Фейгина (Украина). В перспективе, по его мнению, такими же блогерами станут Леонид Волков (Люксембург) и Алексей Навальный (Германия).

«Помимо демотивационных выпадов и попыток делегитимации власти и избирательных процессов они будут заниматься формированием санкционных списков в отношении экспертов и политиков, сотрудников ОПК России. Это их конек, и довольно серьезная угроза. Они поставляют эту информацию в Госдеп США, Минфин США, Минюст США, спецслужбам и ФБР. Помимо этого в их руках инструмент блокировки шенгенских виз через Польшу и страны Балтии», – заявил политолог.

По его информации, если раньше подобная деятельность финансировалась на средства беглых российских олигархов, то сейчас деньги поступают напрямую из США, Британии и Германии.

Эксперт предлагает активно противодействовать информационным атакам, вплоть до введения файрвола – технологического барьера для предотвращения нежелательного трафика.