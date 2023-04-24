Эксперт назвал вероятную цель террористических атак ВСУ

Основным направлением атаки ВСУ могут стать не новые регионы России, а ее приграничье – Курская и Белгородская области. ВСУ могут действовать методами чеченских террористов, захватив российский населенный пункт и устроив там террор.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Олег Шаландин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним события буквально месячной давности, мальчика Федю, ДРГ в Белгородской области, ДРГ в Курской области, по-моему, даже и в Орловской были – это те, о которых мы знаем, а сколько мы еще не знаем, где они шатались. Вывод напрашивается, что на этих направлениях, вероятнее всего, может быть прорыв. То, что они держатся за Бахмут, – это, как раз, подтверждает мое предположение о том, что прорыв будет не в этом месте. То есть, сковать наши силы, драться до последнего – убьют их или не убьют – дело десятое, они людей не считают… Формируется группа оперативная, которая направлена на прорыв границы, выход в сторону наших гипотетических населенных пунктов, их захвата, организации там террора. Что-то типа, как было в Казахстане. Я напомню, что там, по некоторым сведениям, управлял офицер Главного управления разведки ВСУ, всей этой операцией. Я думаю, что они хотят повторить примерно эту же вещь… Получается такой же рейд, как рейд Басаева по захвату Буденновска. То есть, проникнуть туда быстро очень, захватить крупный город, желательно областной центр, устроить там террор, парализовав захватом, надавив на военно-политическое руководство нашего государства, заставив прекратить боевые действия в зоне специальной военной операции, и там уже диктовать свои условия», – прогнозрует Шаландин.